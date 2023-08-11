Новый политический союз в Нарве обсуждает смену руководства городским собранием

У договорившихся о сотрудничестве фракций "Narva heaks" и "Respekt" на двоих 18 членов (по девять депутатов в каждой) - это большинство в Нарвском городском собрании, в котором 31 кресло.

Полный детальный текст коалиционного соглашения новых партнеров еще составляется и анонсирован на следующей неделе.

"В рамках коалиционного сотрудничества особое внимание уделяется важным городским проектам, которые уже начаты или будут начаты в ближайшее время. Коалиционное соглашение уделяет внимание всем приоритетным сферам жизни Нарвы", - заявили лидеры двух фракций - Алексей Евграфов и Яна Кондрашова.

Предыдущая коалиция с участием фракций "Narva Tulevik" и "Kesk", сколоченная в апреле, уже к лету фактически утратила дееспособность, поскольку в "Narva Tulevik" возникли внутренние трения и раскол. На фоне этих процессов мэру Катри Райк в июне чудом удалось избежать вотума недоверия, и в ее поддержку была учреждена фракция "Respekt".

"Respekt" в августе провела очень напряженные переговоры с тогда еще оппозиционной "Narva heaks", которые и привели к коалиционному согласию.

Фракцией "Narva heaks" руководит экс-мэр Нарвы, ныне член Рийгикогу - центрист Алексей Евграфов. Более того, члены Центристской партии входят в большинство фракций Нарвского горсобрания. Правление Нарвского округа партии прямо перед подписанием нового коалиционного соглашения выступило с заявлением, призвав всех однопартийцев в горсобрании присоединиться к малочисленной фракции "Kesk".

Без такой консолидации сил члену фракции "Kesk" центристке Татьяне Стольфат угрожает вотум недоверия, заявить о котором новая коалиция теоретически может уже 17 августа, когда назначено следующее заседание горсобрания. Партийный призыв объединиться адресован в первую очередь Алексею Евграфову, который прошел в Рийгикогу от Центристской партии и недавно вступил в партию, но не во фракцию "Kesk".

Оставшаяся в Нарве в оппозиции Центристская партия в своем распространенном заявлении предложила городскому собранию оставить председателем Татьяну Стольфат, избрать ей новых заместителей, а также найти общего кандидата на пост мэра вместо Катри Райк.