Вода у нарвского пляжа небезопасная из-за водоплавающих птиц

- На видном месте возле пляжного здания установлена информация на нескольких языках с просьбой не кормить водоплавающих птиц, с пояснениями, что кормление птиц заставляет их отказываться от миграции, загрязняет пляж для купания церкариями, которые вызывают раздражение кожи и заболевания у купающихся, - сказала Леннук.

Департамент здоровья в курсе

На заражение паразитами воды у пляжа в Липовой ямке Департамент здоровья обращал внимание еще в 2019 году, когда в районе пляжа велась строительная деятельность и приток свежей речной воды был перекрыт полностью на целый сезон. В последующие годы обмен воды не стал сильно лучше - и плавательный водоем уверенно зарастает, как и берег.

Как говорили четыре года назад специалисты Департамента здоровья, вызванное церкариями раздражение кожи человека должно проходить, однако от купания на пляже в Липовой ямке лучше воздержаться. Особенно детям не рекомендуется входить в воду.

"По возможности следует избегать купания в местах, где плавают утки и лебеди. Не следует кормить на пляже водоплавающих птиц. Гулять по берегу и траве лучше в обуви. После купания рекомендуется вымыться чистой водой с мылом. Если аллергическое раздражение кожи не проходит за несколько дней, следует обратиться к семейному врачу", - рекомендует Департамент здоровья.

Купаются несмотря ни на что

Несмотря на все происходящее, Нарвская горуправа не собирается отказывать пляжу в зоне отдыха Йоаорг в статусе официального и безопасного места для купания.

- Он соответствует всем требованиям для городского пляжа, где имеется безопасный заход воды, наличие охраны и другие необходимые условия, - говорит чиновница Татьяна Леннук. - Важно и то, что именно на официальном пляже город регулярно проверяет качество воды, а также обслуживает территорию зоны отдыха, например, каждое утро производит уборку мусора, осуществляет покос травы, а также по необходимости производит чистку воды до трех с половиной метров в зоне купания.