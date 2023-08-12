Вода у нарвского пляжа небезопасная из-за водоплавающих птиц

Нарвский городской пляж Йоаорг (Липовая ямка) формально и по документам считается местом, пригодным для купания, однако искупавшиеся там потом с жалобами идут к врачу.
О явной небезопасности нарвского пляжа на пограничной реке свидетельствуют цифры из Нарвской больницы. К ее врачам в жарком июне было двадцать обращений, связанных с сыпью после купания, а за две недели в июле-августе - десять таких обращений. На кожную сыпь после купания жаловались и дети, и взрослые.
Работающий береговым спасателем Иван Егоров рассказал "Северному побережью" очевидную вещь: речная вода у пляжа Йоаорг преимущественно стоячая, и сильный проток происходит только иногда, когда российская ГЭС в Ивангороде сбрасывает через плотину больше воды. Стоячая же вода в известном смысле цветет, и вследствие этого купающиеся потом жалуются на зуд и покраснение кожи.
- Из-за таких жалоб на пляже Йоаорг вывешен желтый флаг, то есть купание возможно с ограничением, - сказал Егоров.
Всё в порядке: не кормите уток!
В Нарвской городской управе, чей департамент горхозяйства отвечает за состояние официально разрешенного места для купания Йоаорг, настаивают, что пляж в Липовой ямке соответствует всем требованиям.
- Трижды за сезон город совместно с Департаментом здоровья проверяет качество воды. При необходимости проверки также бывают и внеплановыми, - говорит Татьяна Леннук, отвечающая за коммунальное хозяйство Нарвы. - Согласно последнему осмотру пляжа, вода в зоне купания соответствует требованиям. Инспектор Департамента здоровья визуально не заметил признаков цветения или помутнения воды.
Однако в горуправе также отмечают, что зона отдыха Йоаорг стала излюбленным местом для уток. Их паразиты - свободноплавающие личинки плоских червей-сосальщиков, то есть церкарии, - могут вызвать сыпь на коже.
- На видном месте возле пляжного здания установлена информация на нескольких языках с просьбой не кормить водоплавающих птиц, с пояснениями, что кормление птиц заставляет их отказываться от миграции, загрязняет пляж для купания церкариями, которые вызывают раздражение кожи и заболевания у купающихся, - сказала Леннук.
Департамент здоровья в курсе
На заражение паразитами воды у пляжа в Липовой ямке Департамент здоровья обращал внимание еще в 2019 году, когда в районе пляжа велась строительная деятельность и приток свежей речной воды был перекрыт полностью на целый сезон. В последующие годы обмен воды не стал сильно лучше - и плавательный водоем уверенно зарастает, как и берег.
Как говорили четыре года назад специалисты Департамента здоровья, вызванное церкариями раздражение кожи человека должно проходить, однако от купания на пляже в Липовой ямке лучше воздержаться. Особенно детям не рекомендуется входить в воду.
"По возможности следует избегать купания в местах, где плавают утки и лебеди. Не следует кормить на пляже водоплавающих птиц. Гулять по берегу и траве лучше в обуви. После купания рекомендуется вымыться чистой водой с мылом. Если аллергическое раздражение кожи не проходит за несколько дней, следует обратиться к семейному врачу", - рекомендует Департамент здоровья.
Купаются несмотря ни на что
Несмотря на все происходящее, Нарвская горуправа не собирается отказывать пляжу в зоне отдыха Йоаорг в статусе официального и безопасного места для купания.
- Он соответствует всем требованиям для городского пляжа, где имеется безопасный заход воды, наличие охраны и другие необходимые условия, - говорит чиновница Татьяна Леннук. - Важно и то, что именно на официальном пляже город регулярно проверяет качество воды, а также обслуживает территорию зоны отдыха, например, каждое утро производит уборку мусора, осуществляет покос травы, а также по необходимости производит чистку воды до трех с половиной метров в зоне купания.
По наблюдениям берегового спасателя Ивана Егорова, нарвский городской пляж не стал в текущем сезоне менее людным. Так, популярен он, например, у участников городских лагерей. "Людей приходит много, особенно поутру", - отметил Егоров.