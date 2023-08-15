Вдоль реки Нарва начнется строительство станций наблюдения за дронами

- Проектированием постов наблюдения мы займемся еще в конце этого года, после чего начнется подготовка к строительству. Поскольку работы будут вестись на шести участках в Нарве и ее окрестностях, мы построим подъездные пути, ограждения и ворота для каждого участка, - рассказал член правления "KMG OÜ" Индрек Паппель. - Мачты наблюдения из стали будут в высоту от 12 до 30 метров. Для ввода мачт в эксплуатацию мы проложим электрические коммуникации и линии связи, создадим всю необходимую инфраструктуру для технологического оборудования.

Руководитель проекта по строительству границы в ДПП Мерле Тикк отметила, что хотя в рамках данного проекта будет установлено шесть постов наблюдения между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, департамент вскоре объявит тендер на строительство еще девяти постов между Нарвой и Васкнарвой.

- С помощью всех этих постов наблюдения мы хотим иметь полный обзор происходящего на реке Нарва в режиме реального времени, чтобы как можно быстрее реагировать на любые происшествия. Работающие в автономном режиме, без оператора, мачты наблюдения, оснащенные современной техникой, для этого просто необходимы, - сказала Мерле Тикк.

Подрядчик на строительство постов мониторинга был выбран в результате организованного Департаментом полиции и погранохраны государственного тендера "Проектирование и заключение договора на выполнение строительных работ по инфраструктуре постов мониторинга на реке Нарва".

Договор был заключен с победителем тендера, компанией "KMG OÜ", 3 августа 2023 года на общую сумму 2094414 евро.

Самое известное место расположения станции мониторинга - территория бывшего памятника-танка в Нарве, с которой год назад государство убрало танк.

На прошлой неделе "Северное побережье" сообщало, что в конце июля был завершен процесс отчуждения в пользу Департамента полиции и погранохраны участка недвижимости, прежде принадлежавшего городу Нарве, на котором размещался памятник "Танк Т-34".