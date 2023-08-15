Хендрик Агур: Образование в Кохтла-Ярве тяжело переживает переход

У меня нет ни малейшего желания и страсти продолжать спор. В то же время было бы неправильно оставлять данные, произвольно истолкованные г-ном Лопиным, как истину, потому что они не соответствуют истине. Продолжая в том же духе, запутывая и представляя боевые лозунги, идя по стопам людей, десятилетиями руководивших образовательной жизнью города, приукрашивая данные, ничего не предпринимая для развития и по сути бойкотируя эстоноязычное образование, уровень основного образование в Кохтла-Ярве и уровень владения эстонским языком у выпускников основной школы не повысить.

На выпускном экзамене по эстонскому языку как второму в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве языкового уровня B1 достигли в 2021 году 42,5% выпускников, а в 2022 году - 58%. Это означает, что 42% выпускников основной школы Кохтла-Ярве не освоили языковой уровень B1. Уровень, который требует закон.

Средние показатели результатов государственных экзаменов Кохтла-Ярвеской гимназии за последние два года: средний балл государственного экзамена по эстонскому языку (Е1) в 2022 году - 55 баллов, в 2023 году - 52 балла;

средний балл государственного экзамена по эстонскому языку как второму (E2) в 2022 году - 82 балла, в 2023 году - 87 баллов;

средний балл государственного экзамена по английскому языку в 2022 году - 64 балла, в 2023 году - 72 балла;

средний балл государственного широкого экзамена по математике в 2022 году - 48 баллов, в 2023 году - 55 баллов;

средний балл государственного узкого экзамена по математике в 2022 году - 41 балл, в 2023 году - 50 баллов.