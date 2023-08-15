Хендрик Агур: Образование в Кохтла-Ярве тяжело переживает переход

(Ответ на авторскую статью "Поведение Хендрика Агура ставит под сомнение его компетентность" председателя попечительского собрания Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве, члена Кохтла-Ярвеского горсобрания Сергея Лопина, опубликованную в "Северном побережье" 11 августа)
У меня нет ни малейшего желания и страсти продолжать спор. В то же время было бы неправильно оставлять данные, произвольно истолкованные г-ном Лопиным, как истину, потому что они не соответствуют истине. Продолжая в том же духе, запутывая и представляя боевые лозунги, идя по стопам людей, десятилетиями руководивших образовательной жизнью города, приукрашивая данные, ничего не предпринимая для развития и по сути бойкотируя эстоноязычное образование, уровень основного образование в Кохтла-Ярве и уровень владения эстонским языком у выпускников основной школы не повысить.
На выпускном экзамене по эстонскому языку как второму в Кесклиннаской основной школе Кохтла-Ярве языкового уровня B1 достигли в 2021 году 42,5% выпускников, а в 2022 году - 58%. Это означает, что 42% выпускников основной школы Кохтла-Ярве не освоили языковой уровень B1. Уровень, который требует закон.
Средние показатели результатов государственных экзаменов Кохтла-Ярвеской гимназии за последние два года:
- средний балл государственного экзамена по эстонскому языку (Е1) в 2022 году - 55 баллов, в 2023 году - 52 балла;
- средний балл государственного экзамена по эстонскому языку как второму (E2) в 2022 году - 82 балла, в 2023 году - 87 баллов;
- средний балл государственного экзамена по английскому языку в 2022 году - 64 балла, в 2023 году - 72 балла;
- средний балл государственного широкого экзамена по математике в 2022 году - 48 баллов, в 2023 году - 55 баллов;
- средний балл государственного узкого экзамена по математике в 2022 году - 41 балл, в 2023 году - 50 баллов.
Но, прежде всего, проблема в том, что такие выпускники основной школы имеют значительно худшие перспективы для продолжения своего дальнейшего образования, потому что они не могут учиться на эстонском языке. Так, например, в 2019-2022 годах около половины выпускников Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве продолжили обучение в Ида-Вирумааском центре профессионального образования (данные из письма, направленного директором школы Юлией Каламаевой членам городского собрания в августе 2023 года). Почему? Потому что там можно было продолжить обучение на русском языке.
Выдержка из справки о результатах проверки Министерства образования и науки: "Из 47 педагогов Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве 18 педагогов имеют необходимый уровень владения языком. При этом 13 учителей имеют уровень владения языком С1, включая всех учителей, преподающих эстонский язык как второй, и учителей, преподающих на эстонском языке.
Вместе с тем в школе работают 29 работников педагогической и воспитательной сферы, чей уровень владения языком не соответствует требуемому уровню В2. Из них 28-ми Языковой департамент в 2023 году сделал предписание сдать экзамен на уровень B2 и вынес предупреждение о штрафе. Таким образом, их уровень владения языком уже продолжительное время не соответствует требуемому. /.../ Уровень владения эстонским языком учителей школы долгое время остается неизменным и низким по сравнению со средним показателем по Эстонии".
Заявление г-на Лопина о том, что 96% учителей Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве имеют необходимую квалификацию, следует рассматривать как вводящую в заблуждение информацию. Из справки о результатах проверки Министерства образования и науки явствует, что квалификация учителей Кесклиннаской основной школы Кохтла-Ярве не соответствует требованиям в объеме 22%.
Выдержка из справки:
"В школе работает 47 работников сферы обучения и воспитания с установленными требованиями к квалификации: директор и завуч, которые также выполняют обязанности учителя, специальный педагог, логопед, школьный психолог, социальный педагог и 41 учитель, с двумя из которых были приостановлены трудовые договоры. Квалификация директора, логопеда, школьного психолога, социального педагога и 32 учителей соответствует установленным требованиям. Квалификация девяти учителей (22% всех работников сферы обучения и воспитания) не соответствует требованиям, так как у них отсутствуют степень магистра и квалификация педагога или профессия педагога".
Нападки г-на Лопина и желание принизить деятельность Кохтла-Ярвеской гимназии и меня лично следует признать мелочными и голословными. 20 из 22 учителей Кохтла-Ярвеской гимназии имеют необходимую квалификацию, что составляет 91 процент квалифицированных учителей. Наш преподавательский состав в основном является носителем эстонского языка. Два учителя, чей родной язык не эстонский, осваивают языковой уровень C1.
Найти местного квалифицированного учителя - большая проблема. Поскольку для нас важно качество преподавания, за годы работы мы пригласили многих учителей из-за пределов Ида-Вирумаа. К сожалению, люди со стороны (особенно молодежь) не так быстро адаптируются к местным условиям и уходят через год-два работы. Это привело к увеличению текучести учительских кадров и, возможно, вызывает вопросы у непосвященного наблюдателя. Наш подход заключается в том, чтобы, скорее, приспособиться к новому отличному учителю, чем молча терпеть более низкое качество.
Нет смысла нападать на Кохтла-Ярвескую гимназию из-за показателей успеваемости. В первые годы работы новой школы не все показатели могут моментально стать наивысшими. Движение начинается с определенной точки, важно следить за тенденцией и средними показателями, двигаться в сторону улучшения.
Об управлении образованием в Кохтла-Ярве. Содержательный надзор и консультирование школ со стороны местного управления как владельца школы не проводились десятилетиями. Показатели успеваемости приукрашивались и искусственно завышались (чрезвычайно большое количество золотых медалистов - около 30 - среди выпускников бывших местных гимназий, в то время как результаты государственных экзаменов были низкими, скорее, в конце по сравнению с остальной Эстонией).
Сейчас, в 2023 году, ситуация кардинально изменилась. Работает новое и современное городское управление и существует огромная перспектива того, что управление образованием города будет взято под контроль: будут предложены качественная поддержка и консультации, и смогут самостоятельно осуществлять адекватный, содержательный и справедливый надзор. Но для этого необходимо также быть честными, трудолюбивыми, решительными и эффективными.
Это будет долгий и, безусловно, болезненный процесс, он не начнется по щелчку, будет сопровождаться личными неудачами и обидами, но целью должно быть обеспечение качества образования, предлагаемого ученикам, а не сохранение рабочих мест некоторых лиц. Я надеюсь, что эти времена в прошлом.
Реформа образования в городе Кохтла-Ярве не завершена, она тяжело и мучительно переживает переход - разница в системе ценностей контрастна. Но и в это время необходимо прежде всего учитывать интересы учащихся и гарантировать им возможность получить хорошее, самое лучшее образование. Можно надеяться, что принятие и реализация новой образовательной стратегии Кохтла-Ярве повлечет за собой решительный поворот, который, в свою очередь, приведет к содержательному повороту к лучшему как в начальном, так и в основном образовании в Кохтла-Ярве. Во имя этого мы работаем, и я приглашаю всех к разумному и доброжелательному сотрудничеству. Время молчания и выгораживаний прошло.