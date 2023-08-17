В годовщину восстановления независимости можно будет насладиться концертами по всему уезду

Этот же состав во время последнего Рождества совершал тур по Эстонии. "Так как люди комментировали, что опять состоялся тур, который до Ида-Вирумаа так и не дошел, то я привезла этот состав сюда в честь другого события", - сказала руководитель в сфере культуры Тойлаской волости Кайса Пукк.

На этот раз променадным концертом можно будет насладиться в парусном шатре. Обычный билет обойдется в 17 евро, льготный - в 15 евро. Наряду с пенсионерами и учащимися право на льготный билет получат посетители в шляпках или шляпах.

На Певческом пикнике выступят хоры и Уку Сувисте

В 17 часов начнется Певческий пикник на крепостном склоне в Йоаорге в Нарве, где можно будет подпевать любимые песни известным хорам и исполнителям. Во время совместного пения на сцену выйдет также Уку Сувисте, побеждавший в конкурсе "Eesti laul" как в 2020 году, так и в 2021-м, а также представлявший Эстонию на конкурсе "Евровидение" в 2021 году с песней "The Lucky One".

В Нарве состоится Певческий пикник, на котором можно будет подпевать хорам и певцам, исполняющим любимые песни. Снимок сделан на празднике совместного пения в 2021 году. Фото: Anastassija Volkova

- Я очень рад снова приехать на Нарву и выступить в этот раз на Певческом пикнике, предназначенном для всех нарвитян и идавирусцев. Приглашаю всех вас наслаждаться пикником и, разумеется, подпевать! - сказал Сувисте.

Певческий пикник состоится под руководством Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции. Главным исполнителем будет тандемный хор Нарвского дома эстонского языка, к которому на сцене присоединится дружественный хор из Палдиски. В концерте будут участвовать также хоры Нарвской музыкальной школы, хор Нарвского дома народов, фольклорный ансамбль "Супрядки", Ийзакуский ансамбль рунических песен и др.

В исполнении коллективов прозвучат песни как на эстонском, так и на украинском, русском и водском языке. "Репертуар выбрали такой, чтобы возникло радостное и светлое настроение, ведь речь идет все-таки о совместном праздновании", - сказала проектный руководитель тандемного хора и преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи.