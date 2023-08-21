В Нарве крупнейшая гимназия региона преобразуется в основную школу, а ее директор уходит на работу в Йыхви

Нарвская горуправа расторгает трудовые отношения с директором Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеславом Коноваловым на основании им поданного заявления об уходе. Его последний рабочий день - 31 августа.

В коротком комментарии "Северному побережью" Коновалов сказал, что причины ухода "сугубо личные".

Пяхклимяэская гимназия, как и три другие муниципальные гимназии Нарвы, с сентября станет основной школой - в связи с открытием Нарвской государственой гимназии. В прошлом учебном году в Пяхклимяэской гимназии было 1046 учеников, а после сентябрьской реформы число учебных мест там будет, согласно прогнозу, на 222 меньше, то есть останется порядка 800-830 учащихся 1-9 классов. В связи с этим сократится и бюджет этого школьного учреждения, хотя его типовое здание требует больших ремонтных вложений или полной перестройки, о которой местные власти давно мечтают.

Коновалов на своей странице в социальной сети написал в связи с увольнением так: "Завершая "гимназическую" страницу в славной истории НПГ (Нарвской Пяхклимяэской гимназии. - Ред.), я оставляю эту добрую обитель, чтобы продолжить сеять разумное, доброе, вечное в одном из образовательных учреждений нашего уезда".

Затем, в комментарии "Северному побережью" Коновалов подтвердил, что его новым рабочим местом с сентября станет Йыхвиская гимназия. Вдаваться в подробности он не пожелал.

С первого сентября Пяхклимяэской школой станет временно руководить завуч Ольга Элкснин.