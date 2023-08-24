На переработку в Ида-Вирумаа привезли первую партию старых автопокрышек

"Старые покрышки - это отходы, которые мы будем использовать в качестве сырья, то есть речь идет об экономике замкнутого цикла. Но что самое важное - мы не будем их сжигать. Например, многие бетонные заводы используют измельченные покрышки в своих процессах, сжигая их. Мы же будем использовать метод пиролиза, это по сути плавление. Это позволит нам использовать меньше сланца для получения мазута", - пояснил Вайнола "Актуальной камере".