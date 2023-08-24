На переработку в Ида-Вирумаа привезли первую партию старых автопокрышек

В Силламяэский порт прибыла, по данным ERR, первая партия измельченных в Швеции автомобильных покрышек, которая будет использоваться для производства в Ида-Вирумаа жидкого топлива.
По словам председателя правления компании "Enefit Power" Андреса Вайнола, важно, что шины будут не сжигаться, а переплавляться, что более экологично.
"Старые покрышки - это отходы, которые мы будем использовать в качестве сырья, то есть речь идет об экономике замкнутого цикла. Но что самое важное - мы не будем их сжигать. Например, многие бетонные заводы используют измельченные покрышки в своих процессах, сжигая их. Мы же будем использовать метод пиролиза, это по сути плавление. Это позволит нам использовать меньше сланца для получения мазута", - пояснил Вайнола "Актуальной камере".
В дальнейшем шины будут использоваться и на заводах "Enefit 280", где первоначально планируется опробовать использование отходов пластмасс в производстве мазута.
В июле "Северное побережье" писало, что шведская организация "Swedish Tire Recycling AB" будет ежегодно поставлять на пиролизные заводы "Enefit" (заводы сланцевых масел) в Ида-Вирумаа 20000 тонн измельченных покрышек, что составляет четверть объема старых покрышек, возникающего в Швеции.