"Station Narva" - это для знакомства с Нарвой или для нарвитян?

О вовлеченности широкой городской аудитории в дела "Station Narva" и о влиянии этих дел на рядовых горожан "Северное побережье" спросило у нескольких местных людей, точно имеющих свое мнение. Тут выяснилось, что далеко не все они готовы открыто поговорить на заявленную тему, не желая критиковать старания организаторов, достойных скорее похвалы. "Идти или не идти, мое - не мое…" - резюмировал собственные сомнения один известный деятель нарвской культуры, желающий в этой связи не фигурировать в печати, невольно описав одной фразой мысли многих земляков.
Традиционный фестиваль "Station Narva", который стартует 7 сентября, объединяет в своей программе музыку с разных уголков мира, а заодно приглашает открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города. Так пишут сами организаторы.
Вовлеченный в культурную жизнь репортер Нарвской студии "Радио-4" Михаил Комашко отмечает, что среди жителей самой Нарвы фестиваль, конечно, находит отклик, но далеко не среди всех. В кругу общения Михаила, в его социальном пузыре, как это принято называть, все люди так или иначе учитывают дни проведения "Station Narva", планируя наперед дела, поездки, мероприятия.
- Этот фестиваль действительно дает возможность прямо здесь в Нарве почувствовать себя в культурном пространстве, плюс послушать ту музыку, до которой сам никогда не дойдешь, - говорит Комашко о том, что "Station Narva" приводит в город такое, что вне фестиваля тут едва ли появилось бы.
Для миллениалов самое то
Как видится Михаилу Комашко, "Station Narva" интересен прежде всего тем, кого принято называть миллениалами, то есть поколению людей, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, и сейчас им от 25 до 45. "Таких людей в Нарве меньше всего, они здесь как демографическая лакуна. Многие из них уехали и лишь небольшой процент вернулись, и вот для них, наверное, этот фестиваль важный", - считает собеседник, сам входящий в описанную категорию нарвского населения.
С другой стороны, замечает он, в Нарве множество иных социальных "пузырей", которые атомизированы и герметичны настолько, что есть горожане, которым название фестиваля "Station Narva", проводимого нынче уже в шестой раз, не скажет вообще ни о чем.
- Есть люди, которые не знают, что в Нарве что-то происходит, - уверяет со знанием дела журналист Комашко, полагающий, что главная загадка для всех организаторов массовых мероприятий - как достучаться до самых изолированных в своих пузырях горожан.
Нарвитяне небогаты и ждут бесплатного
Избранный нарвитянами политик Яна Кондрашова, зампредседателя комиссии по культуре в городском собрании, полагает, что вовлеченность более широкой аудитории горожан станет сильнее, если доносить больше информации о бесплатных мероприятиях, коих в рамках "Station Narva" должно быть немало. Как подчеркнула депутат, местное самоуправление поддержало фестиваль деньгами именно при том условии, что горожанам предложат развлечения в том числе не по билетам. Также и государственный бюджет выделил фестивалю шестизначную сумму.
- Нужно больше информировать местное население, чтобы привлечь к мероприятию, - Кондрашова уверена, что одних ярких афиш по всему городу недостаточно. - А то получается, что это какую-то другую Эстонию хотят познакомить с Нарвой, и процесс этот кажется больше односторонним.
Большинство мероприятий "Station Narva" Кондрашова классифицирует расхожим словосочетанием "не для всех", то есть не для широкой публики. Но есть и должны быть исключения, о которых стоит говорить больше и подробнее.
- У фестиваля есть своя аудитория, а если правильно преподносить каждое событие, то заинтересовать можно больше людей. Впрочем, это вечный спор о том, по каким каналам информация проходит эффективнее, - добавила Кондрашова, также подчеркнув, что считает "Station Narva" очень важным для города ежегодным событием.
ФАКТЫ О "STATION NARVA"
- Фестиваль музыки и городской культуры "Station Narva" пройдет 7-10 сентября в шестой раз. Он дебютировал в 2018 году, когда Нарва в результате безуспешно соперничала с Тарту за титул культурной столицы Европы 2024 года. "Station Narva" остался городу в качестве приличного трофея от той гонки.
- "Station Narva" по традиции наполняет приграничный город отечественной и зарубежной музыкой, приглашая публику на разнообразные сценические площадки, заодно показывает городское пространство с необычных ракурсов, а также приглашает обсуждать традиции и будущее Ида-Вирумаа и города Нарва в частности. В этот раз одной из тем обсуждения станет снова претензия Нарвы на титул культурной столицы Европы теперь уже в 2037 году.
- Наиболее мощные музыкальные выступления "Station Narva" нынешнего года пройдут 8-9 сентября в центре сценических искусств "Vaba Lava" и арт-клубе "Ro-Ro" на берегу пограничной реки. Ярчайшими звездами фестиваля станут Джеймс Лавель, Иван Дорн, "Acid Arab", "Bazzookas" и другие.
- Фестиваль в Нарве предложит также художественные выставки, ночные арт-походы по Кренгольму, лодочные туры по так называемой Нарвской Венеции, приготовленные японскими художниками обеды и многое другое.
- В прошлый раз фестивальные мероприятия посетили 2222 человека. В опросе, проведенном в ходе "Station Narva" 2022 года, приняли участие 196 человек в возрасте от 16 до 50 лет: 53% респондентов назвали своим местом жительства Ида-Вирумаа, 19% - Таллинн, 6% - Тартумаа, 10% - зарубежные страны.
- "Station Narva" организуется компанией "Shiftworks" из Таллинна в сотрудничестве с нарвской командой. Фестиваль поддерживают город Нарва, Министерство культуры Эстонии, фонд "Капитал культуры".
- Дополнительная информация, программа и презентации исполнителей доступны на трех языках на официальном веб-сайте фестиваля: www.stationnarva.ee