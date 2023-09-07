"Station Narva" - это для знакомства с Нарвой или для нарвитян?

Традиционный фестиваль "Station Narva", который стартует 7 сентября, объединяет в своей программе музыку с разных уголков мира, а заодно приглашает открыть для себя скрытые жемчужины приграничного города. Так пишут сами организаторы.

Вовлеченный в культурную жизнь репортер Нарвской студии "Радио-4" Михаил Комашко отмечает, что среди жителей самой Нарвы фестиваль, конечно, находит отклик, но далеко не среди всех. В кругу общения Михаила, в его социальном пузыре, как это принято называть, все люди так или иначе учитывают дни проведения "Station Narva", планируя наперед дела, поездки, мероприятия.

- Этот фестиваль действительно дает возможность прямо здесь в Нарве почувствовать себя в культурном пространстве, плюс послушать ту музыку, до которой сам никогда не дойдешь, - говорит Комашко о том, что "Station Narva" приводит в город такое, что вне фестиваля тут едва ли появилось бы.

Момент фестиваля "Station Narva" в 2019 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Для миллениалов самое то

Как видится Михаилу Комашко, "Station Narva" интересен прежде всего тем, кого принято называть миллениалами, то есть поколению людей, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, и сейчас им от 25 до 45. "Таких людей в Нарве меньше всего, они здесь как демографическая лакуна. Многие из них уехали и лишь небольшой процент вернулись, и вот для них, наверное, этот фестиваль важный", - считает собеседник, сам входящий в описанную категорию нарвского населения.