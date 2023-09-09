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Колбасный цех "Sigwar" работает снова

Кюлли Крийс
, журналист
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В Майдла снова делают колбасу.
В Майдла снова делают колбасу. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пострадавший в начале июля от пожара колбасный цех "Sigwar" уже пару недель вновь выпускает продукцию.

В один из июльских вечеров центр тревоги получил сообщение, что в деревне Майдла Люганузеской волости горит производственное здание площадью двести квадратных метров.

Огнем была охвачена крыша колбасного цеха "Sigwar", по оценке спасателей, пожар начался на чердаке.

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