Колбасный цех "Sigwar" работает снова

Северное побережьеНовостиДля подписчиковКолбасный цех "Sigwar" работает сноваКюлли Крийс, журналист9 сентября 2023, 00:00FacebookComments В Майдла снова делают колбасу. Фото: Matti Kämärä / PõhjarannikПострадавший в начале июля от пожара колбасный цех "Sigwar" уже пару недель вновь выпускает продукцию.В один из июльских вечеров центр тревоги получил сообщение, что в деревне Майдла Люганузеской волости горит производственное здание площадью двести квадратных метров.Огнем была охвачена крыша колбасного цеха "Sigwar", по оценке спасателей, пожар начался на чердаке.FacebookComments Ключевые слова центр тревогиМарго Ягерцех Sigwar Pекомендуем