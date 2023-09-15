Максим Покровский: "Украина - моя вторая половина по крови"

Группа "Ногу свело!" известна своими антивоенными песнями и поддержкой Украины с самого начала полномасштабной войны в Украине. 23 и 24 августа группа дала два концерта в Йыхви. Первый из них прошел в церкви св. Михаила и был, скорее всего, творческой встречей с лидером группы Максимом Покровским, второй - на музыкальной площадке в Йыхви и был посвящен Дню независимости Украины.
Начался концерт песней и видеоклипом "Молчание ягнят", снятым во время кровавых событий в Беларуси. Зло, которое царит в Беларуси, и зло, которое пытается уничтожить Украину, на самом деле одно и то же. Ида-Вирумаа ни в коем случае не единодушно поддерживает Украину. Есть много тех, кто либо безразличен, либо скорее поддерживает Россию.
Максим Покровский рассказал, что ему об этом говорили, но на концертах это было не очень заметно. И только когда прозвучала песня "Назад, Россия!", это почувствовалось.
- Мне стало немного странно, когда на песню "Назад, Россия!", а там просто прием некий творческий - это бравые крики "Россия!". То есть как бы мы ее приободрим, чтобы она шла назад. Это я подчеркиваю для тех, кому это не совсем понятно. И кто-то начал прямо по-российски кричать "Россия!" с каким-то прямо путинским огоньком.
Слышал я эти путинские нотки в криках. И тут я начал задумываться. Ну а потом, уже после концерта, стало понятно, что там были и такие люди, которые поддерживают Россию. Потом там какой-то чувак что-то выкрикивал. Я не понял, что он выкрикивал. Мое осознание того, что регион сложный, точнее, воспоминание об этом, произошло уже после концерта.
Хотя, как я уже сказал, предупрежден я был до концерта. Я хочу обратиться к тем людям, которые не поддерживают, например, нас в нашей поддержке Украины. Их, кстати, не так много, потому что у нас было очень много народу на концерте, но какое-то количество ушло, ушло со словами проклятий в наш адрес, потому что поняли, что мы занимаем какую-то антивоенную позицию.
Я хочу обратиться к тем обладателям европейских паспортов и европейских видов на жительство, изначально россиянам, которые находятся здесь и которые посылают проклятия в адрес Украины, в наш адрес, которые поддерживают Россию. Чемодан, вокзал, Россия! Езжайте туда и поддерживайте Россию оттуда, дайте нам свободно жить.
- Почему вы называете Украину своей второй половиной?
- Ну, во-первых, потому, что, несмотря на мою в общем-то, как говорят, выдающуюся еврейскую физиономию, нехитрые исследования показывают, что еврейской крови во мне 25%. Наверное, больше, но по крайней мере официально двадцать пять. Следующие 25% - это русская кровь. А вот пятьдесят - украинская. Возможно, туда тоже примешалось еще что-то. Но тем не менее повторю: официально я на 50% украинец, поэтому это моя вторая половина по крови.
Но это во-первых. А во-вторых, когда ты кого-то очень любишь, это называют второй половиной. Это просто очень добрый, очень трогательный способ сказать о том, что ты кого-то, в данном случае Украину, очень ценишь.
- Быть русским и поддерживать Украину, наверное, очень сложно. Проклятия и обвинения звучат с обеих сторон.
- Вы знаете, быть чужим и вообще попасть в какую-то соответствующую ситуацию, наверное, тяжело. Но я к этому уже готов. Меня всю жизнь к этому толкали, жизнь к этому готовила, я всю жизнь был каким-то не своим везде, и меня это устраивало. Я все время думал и считал, что я принадлежу просто самому себе и своим самым близким людям.
Мне в какой-то момент моей жизни, очень давно уже, весьма сильно захотелось на Запад, мне захотелось на Запад просто потому, что я хотел этот способ, этот образ жизни, образ мышления почувствовать, впитать в себя. Чуть позже российская культурная или, как минимум, субкультурная среда стала для меня очень некомфортной. Это стало происходить в конце лихих девяностых.
Ну и в начале двухтысячных это уже расцвело махровым цветом. Когда я говорю это, я как раз имею в виду абсолютно неблагоприятную для меня среду, которая меня так или иначе выдавливала и продолжает выдавливать до настоящего момента. Я благодаря своему стремлению быть человеком мира как бы не очень этому выдавливанию и сопротивляюсь. Я сам как бы ухожу от каких-то привязанностей, если можно так сказать.
Поэтому то, что прилетает с двух сторон, то, что россиянам не нравится это, меня особенно не трогает. Кстати говоря, от украинцев-то я в общем особого негатива и не вижу. Ну да, есть кто-то, кому поперек горла эта фраза "моя вторая половина", а меня это даже не сильно трогает.
- Уместно ли быть сейчас пацифистом, когда Украина борется со злом? Пока это зло не уничтожено.
- Должна прекратиться война или нет? Вообще, я полностью оставляю это решение за Украиной.
Украина - это пострадавшая сторона. Украина - эта та страна, на которую напали. Если Украина не хочет компромиссов, то я могу это абсолютно четко понять и принять. И я просто не произношу слово одобрить, потому что Украине не нужно мое одобрение. Кто сейчас идет ко мне за одобрением? Это во-первых. А во-вторых, я не могу одобрять или не одобрять смерть, я не могу одобрять или не одобрять смертоубийство.
Но одновременно с этим я говорю о том, что Украина ведет освободительную войну, и сейчас в ее компетенции решать, что она делает. Чисто гипотетически, если произойдет чудо и Россия выведет свои войска с территории Украины, причем с той территории Украины, которая является ее территорией по международному праву, то тогда можно уже начать рассуждать. Если, например, гипотетически Украина пойдет дальше и начнет вести какие-то боевые действия на территории России, тогда мы и начнем этот разговор.
Тогда мы и начнем гипотетически думать: ой, а надо ли это Украине делать? Тогда мы будем чесать голову. Сейчас Украина освобождает свою территорию, свою независимость, свой народ. Сколько она это хочет делать, столько она и будет это делать. И ленивый Запад, не тот Запад, где много прорусских жителей, а тот Запад, который себя позиционирует как цивилизованный Запад, пусть он возьмет руки в ноги и продолжает помогать Украине. Не допускать того, чтобы эта проблема была отложенной и решенной. Частично так и хочет Украина.
- Когда вы последний раз были в России? Или что значит - быть иноагентом?
- Я в России не появляюсь с того момента, как началась война. Как быть иноагентом? Если честно, на этот вопрос я чисто технически ответить не могу, потому что звание иноагента мне было присвоено несколько месяцев назад, этой весной, на тот момент, когда оно мне было присвоено, я уже больше года как не появлялся в России.
- Я знаю, что вы поддерживаете Украину не только песнями.
- Мы собираем средства для гуманитарных целей. Эти средства идут на помощь мирным жителям, для того чтобы сохранялись украинские жизни.