Максим Покровский: "Украина - моя вторая половина по крови"

Мне в какой-то момент моей жизни, очень давно уже, весьма сильно захотелось на Запад, мне захотелось на Запад просто потому, что я хотел этот способ, этот образ жизни, образ мышления почувствовать, впитать в себя. Чуть позже российская культурная или, как минимум, субкультурная среда стала для меня очень некомфортной. Это стало происходить в конце лихих девяностых.

Ну и в начале двухтысячных это уже расцвело махровым цветом. Когда я говорю это, я как раз имею в виду абсолютно неблагоприятную для меня среду, которая меня так или иначе выдавливала и продолжает выдавливать до настоящего момента. Я благодаря своему стремлению быть человеком мира как бы не очень этому выдавливанию и сопротивляюсь. Я сам как бы ухожу от каких-то привязанностей, если можно так сказать.

Поэтому то, что прилетает с двух сторон, то, что россиянам не нравится это, меня особенно не трогает. Кстати говоря, от украинцев-то я в общем особого негатива и не вижу. Ну да, есть кто-то, кому поперек горла эта фраза "моя вторая половина", а меня это даже не сильно трогает.

- Уместно ли быть сейчас пацифистом, когда Украина борется со злом? Пока это зло не уничтожено.

- Должна прекратиться война или нет? Вообще, я полностью оставляю это решение за Украиной.