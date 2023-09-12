Николай Павленко: Волшебник? Надсмотрщик? Организатор?

Об учреждении такой должности как представитель правительства в уезде Ида-Вирумаа говорилось и говорится много, и совершенно справедливо Эрик Гамзеев все это назвал ожиданием волшебника. Действительно, в уезде накопилось столько проблем, какие под силу только волшебнику типа старика Хоттабыча.
Ведь если внимательно всмотреться, то от этого человека, по существу, в уезде ожидают исполнения всех тех функций, которые возложены на правительство республики. Это должен быть человек-универсал, обладающий энциклопедическими познаниями практически во всех сферах жизни.
Но даже если такой универсал найдется и он всерьез возьмется за дело, то я ему, наряду с пожеланием успеха, выскажу и свое сочувствие. Почему? Ответ на этот вопрос дал в уже упомянутой статье Эрик Гамзеев: один чиновник без собственной команды и бюджета при всем старании не сможет решить большую часть проблем. Во всем этом процессе поиска подходящего кандидата радует только одно - уезд Ида-Вирумаа вновь "замечен" в правительственных кругах.
Этой командой для представителя правительства могло стать уездное управление, но его в ходе административно-территориальной реформы больше не существует. Разговоры о том, что это позволило сократить расходы на бюрократический аппарат, мягко говоря, не очень убедительны. У нас любят ссылаться на европейский опыт. Однако во многих странах Европы, даже в тех, которые и по населению, и по территории меньше Эстонии, сохранена, как минимум, трехступенчатая система административно-территориального управления (государство - региональная администрация - местные самоуправления).
Реформа, безусловно, была нужна, и было бы не справедливо утверждать, что все сделано неправильно. Например, многие волости были настолько малы, что число чиновников в иной волостной управе составляло чуть не треть всего населения волости. Но и здесь Ида-Вирумаа невыгодно отличается от многих других регионов Эстонии, где маленькие волости, влившиеся в одну большую, сохранили своеобразную "автономию" (части волости). У нас "малыши" вообще исчезли из поля зрения.
"Представитель правительства в Ида-Вирумаа не должен выступать лишь как надсмотрщик, следящий за тем, как исполняются правительственные указания, а помочь уезду стать полноценной частью всей Эстонии".
Николай Павленко, литератор, переводчик, неравнодушный гражданин
Сегодня вообще неграмотно называть уезд в Эстонии административно-территориальной единицей. Есть только регионы, т.е. территории, которые называются Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Йыгевамаа, Валгамаа и т.д. Нормальное развитие страны возможно только на основе равноправного сотрудничества, партнерства властей разного уровня. Формально такое партнерство возможно. Но вы всерьез верите, что волостное управление может быть действительно равным партнером для правительства?
Мои строки не надо понимать как призыв воссоздать уездные управления. Может, они действительно в своем прежнем виде не отвечали потребностям страны. Но, как гласит французская пословица, "выливая грязную воду, будьте осторожны - не выплесните и ребенка!". По моему глубочайшему убеждению, уездам надо вернуть административный статус.
Понимаю, что в масштабах всей страны процедура эта довольно сложная, даже болезненная, особенно в нынешнее время. Так, может, сделать первый такой шаг именно в Ида-Вирумаа? Тогда и свою команду представителю правительства будет легче найти. По сути, такая команда уже сейчас имеется, и не надо ничего нового изобретать. Эта команда - Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, устав которого полностью отвечает тем задачам, которые предполагают возложить на "волшебника". Конечно, это потребует серьезной реорганизации в практической деятельности союза, но дело того стоит.
Представитель правительства в Ида-Вирумаа не должен выступать лишь как надсмотрщик, следящий за тем, как исполняются правительственные указания, а помочь уезду стать полноценной частью всей Эстонии. В одиночку это сделать невозможно, а с компетентной командой местных специалистов, хорошо знающих условия региона, достичь можно многого.
Ну, а если назначение представителя правительства - это только способ обеспечить приличной зарплатой "нужного" человека, то и дальше на сданные в государственную казну 600 миллионов евро в уезд будет возвращаться меньше пяти процентов.