Николай Павленко: Волшебник? Надсмотрщик? Организатор?

"Представитель правительства в Ида-Вирумаа не должен выступать лишь как надсмотрщик, следящий за тем, как исполняются правительственные указания, а помочь уезду стать полноценной частью всей Эстонии". Николай Павленко, литератор, переводчик, неравнодушный гражданин

Сегодня вообще неграмотно называть уезд в Эстонии административно-территориальной единицей. Есть только регионы, т.е. территории, которые называются Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Йыгевамаа, Валгамаа и т.д. Нормальное развитие страны возможно только на основе равноправного сотрудничества, партнерства властей разного уровня. Формально такое партнерство возможно. Но вы всерьез верите, что волостное управление может быть действительно равным партнером для правительства?

Мои строки не надо понимать как призыв воссоздать уездные управления. Может, они действительно в своем прежнем виде не отвечали потребностям страны. Но, как гласит французская пословица, "выливая грязную воду, будьте осторожны - не выплесните и ребенка!". По моему глубочайшему убеждению, уездам надо вернуть административный статус.

Понимаю, что в масштабах всей страны процедура эта довольно сложная, даже болезненная, особенно в нынешнее время. Так, может, сделать первый такой шаг именно в Ида-Вирумаа? Тогда и свою команду представителю правительства будет легче найти. По сути, такая команда уже сейчас имеется, и не надо ничего нового изобретать. Эта команда - Союз местных самоуправлений Ида-Вирумаа, устав которого полностью отвечает тем задачам, которые предполагают возложить на "волшебника". Конечно, это потребует серьезной реорганизации в практической деятельности союза, но дело того стоит.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа не должен выступать лишь как надсмотрщик, следящий за тем, как исполняются правительственные указания, а помочь уезду стать полноценной частью всей Эстонии. В одиночку это сделать невозможно, а с компетентной командой местных специалистов, хорошо знающих условия региона, достичь можно многого.