За георгиевскую ленту оштрафован на границе еще один водитель

На Нарвский погранпункт приехал автомобиль с эстонскими номерами, в котором на видном месте была георгиевская лента. Водителю выписали денежный штраф в размере, ставшем уже стандартным для подобных случаев.
Очередной автомобиль с георгиевской лентой прибыл на территорию Нарвского погранпункта 10 сентября, в минувшее воскресенье. Пограничники увидели, что в машине на видном месте находится полосатая лента, официально в Эстонии причисленная к символам поддержки российской агрессии, экспонирование которых запрещено.
Водителю выписали штраф в размере 400 евро, о чем сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.
Об очень схожем случае "Северное побережье" писало и в конце августа. Тогда тоже водителю машины с георгиевской лентой выписали точно такой же штраф.