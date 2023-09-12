За георгиевскую ленту оштрафован на границе еще один водитель

Очередной автомобиль с георгиевской лентой прибыл на территорию Нарвского погранпункта 10 сентября, в минувшее воскресенье. Пограничники увидели, что в машине на видном месте находится полосатая лента, официально в Эстонии причисленная к символам поддержки российской агрессии, экспонирование которых запрещено.

Водителю выписали штраф в размере 400 евро, о чем сообщил Департамент полиции и пограничной охраны.