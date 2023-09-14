Эрик Гамзеев: За освобождением Нарвы от Катри Райк последует более острое противостояние остальной Эстонии

Но и без этого получится. Особенно если принять во внимание, что другие крупные политические партии Эстонии на протяжении десятилетий не прилагали особых усилий для того, чтобы найти сторонников среди жителей Нарвы. Поскольку в Нарвском горсобрании представлены всего несколько членов правящих в стране партий, Райк могла рассчитывать лишь на депутатов от избирательных союзов, некоторые из них поменяли лагерь, как в каком-то хороводе.

Выступая против изменения названий улиц и перехода на эстоноязычное образование, новый властный альянс Нарвы с сильным влиянием Центристской партии может мобилизовать в свои ряды значительное количество избирателей, особенно среди пожилого населения. Однако в Нарве живет и немало людей с иным мышлением, которые понимают, что зацикливание на этих темах - вчерашний день и не улучшит жизнь в приграничном городе.

Никакого плана решения таких реальных проблем, как высокий уровень безработицы, низкие зарплаты и отток молодежи, новый властный союз не предлагает. Однако это было бы шансом как для Партии реформ, "Eesti 200", так и для соцдемов, если бы они действительно хотели решить связанные с Нарвой проблемы и собрать там значительное число сторонников.

Катри Райк в книге "Моя Нарва. Десять лет спустя", вышедшей этим летом и ставшей в Эстонии бестселлером, пишет: "На последних выборах победила предыдущая оппозиционная сила, однако формировавшиеся десятилетиями "традиции" голыми руками и за пару месяцев не сломать. Конечно, нельзя терять надежду. Потребуется как минимум один избирательный цикл, чтобы сломать шаблоны мышления, и я не уверена, что даже тогда удастся собрать состав горсобрания, который действительно поверит в будущее Нарвы".