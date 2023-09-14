Почти двухлетнее хождение Катри Райк по канату в качестве мэра Нарвы, по всем предпосылкам, закончится в эту субботу. Будем надеяться, что она приземлится на страховочную сеть, откуда в будущем сможет вернуться обратно. И если все пойдет хорошо, то, возможно, на более широкое и стабильное бревно, по сравнению с нынешней раскачивающейся ленточкой, удерживаться на которой так долго было само по себе чудом.
Эрик Гамзеев: За освобождением Нарвы от Катри Райк последует более острое противостояние остальной Эстонии
Городская управа Райк уже два года похожа на карточный домик, вокруг которого постоянно дует такой сильный ветер, о котором акционеры "Enefit Green" могут только мечтать. В череде последних нарвских, говоря образно, коалиций на одну ночь очередь дошла теперь до той, единственным заявленным пока программным пунктом которой является освобождение Нарвы из-под власти Катри Райк.
Придя к власти в Нарве, Катри Райк была вынуждена заняться искоренением тех методов управления, которые она осуждала и презирала. При этом она оставалась у власти, в том числе, благодаря тем депутатам горсобрания, которые сами были частью такой системы. Будучи мэром Нарвы, Райк приходилось действовать словно на минном поле личных интересов депутатов, где ей приходилось постоянно лавировать, чтобы выжить. Она и сама призналась, что наутро после дня выборов не смогла бы поверить, что всего несколько месяцев спустя пойдет на столько компромиссов со своей совестью. В какой-то момент эта чаша терпения переполнилась, но формировавшаяся десятилетиями пищевая цепочка этого не прощает.
Однако примечательна причина отставки, которую привел ее инициатор и лидер нового нарвского властного союза Алексей Евграфов, с которым лагерь Райк лишь в августе образовал правящий союз, не продержавшийся и месяца. Евграфов обвинил Райк в том, что она слишком поспешно приступила к выполнению распоряжения министра регионального развития о замене неуместных названий улиц, носивших имена красноармейцев. Евграфов, являющийся также членом Рийгикогу, вероятно, хотел бы подать в суд на министра и судиться десятилетиями. Примерно столько же, сколько предыдущие нарвские власти тянули с заменой названий улиц имени красных убийц Даумана и Тийманна.
Выкладывание такой карты на стол показывает, что идеи получше в голову не пришли либо депутат Центристской партии Евграфов сознательно хочет более острого конфликта между Нарвой и центральной властью. Он ведь прекрасно знает, как большая часть остальной Эстонии относится к этим красноармейским названиям улиц и какую раздражающую реакцию они вызывают.
Если учесть, что часть депутатов, желающих отправить Райк в отставку, резко выступила и против перехода на эстоноязычное образование, то конфликт между тамошними властями и центральным правительством Эстонии после переворота в Нарве только усилится.
Подобное противопоставление помогало Центристской партии оставаться у власти в Нарве почти двадцать лет. Предыдущий председатель Центристской партии Юри Ратас пытался сгладить эти острые углы, но и ему эти попытки вышли боком.
"Будучи мэром Нарвы, Катри Райк приходилось действовать словно на минном поле личных интересов депутатов, где ей приходилось постоянно лавировать, чтобы выжить".
Эрик Гамзеев, главный редактор
Из-за слишком нежного противостояния остальной Эстонии голоса нарвитян, ранее голосовавших за Центристскую партию, на последних выборах в Рийгикогу достались Айво Петерсону, которому теперь предъявлено обвинение в государственной измене, и Михаилу Стальнухину, исключенному из Центристской партии и оскорбившему эстонское правительство, назвав их фашистами. Не стало бы большим сюрпризом, если бы недавно обновившееся руководство Центристской партии предложило бы Стальнухину, который как член горсобрания также среди поддерживающих отстранение Райк, снова вступить в их ряды. На местных выборах, которые состоятся через два года, его голоса очень пригодились бы Центристской партии для укрепления своей власти в Нарве. На них особенно стоит надеяться, если Рийгикогу не запретит гражданам России и Белоруссии голосовать на местных выборах.
Но и без этого получится. Особенно если принять во внимание, что другие крупные политические партии Эстонии на протяжении десятилетий не прилагали особых усилий для того, чтобы найти сторонников среди жителей Нарвы. Поскольку в Нарвском горсобрании представлены всего несколько членов правящих в стране партий, Райк могла рассчитывать лишь на депутатов от избирательных союзов, некоторые из них поменяли лагерь, как в каком-то хороводе.
Выступая против изменения названий улиц и перехода на эстоноязычное образование, новый властный альянс Нарвы с сильным влиянием Центристской партии может мобилизовать в свои ряды значительное количество избирателей, особенно среди пожилого населения. Однако в Нарве живет и немало людей с иным мышлением, которые понимают, что зацикливание на этих темах - вчерашний день и не улучшит жизнь в приграничном городе.
Никакого плана решения таких реальных проблем, как высокий уровень безработицы, низкие зарплаты и отток молодежи, новый властный союз не предлагает. Однако это было бы шансом как для Партии реформ, "Eesti 200", так и для соцдемов, если бы они действительно хотели решить связанные с Нарвой проблемы и собрать там значительное число сторонников.
Катри Райк в книге "Моя Нарва. Десять лет спустя", вышедшей этим летом и ставшей в Эстонии бестселлером, пишет: "На последних выборах победила предыдущая оппозиционная сила, однако формировавшиеся десятилетиями "традиции" голыми руками и за пару месяцев не сломать. Конечно, нельзя терять надежду. Потребуется как минимум один избирательный цикл, чтобы сломать шаблоны мышления, и я не уверена, что даже тогда удастся собрать состав горсобрания, который действительно поверит в будущее Нарвы".
Но если не стараться, ничего светлого Нарве ожидать не стоит. И вряд ли новоиспеченный председатель Центристской партии Михаил Кылварт превратит Нарву в городскую часть Таллинна и создаст там благосостояние, равноценное столичному.