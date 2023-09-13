Как быть с уже находящимися в стране российскими машинами еще не решено

"Сейчас автомобили с российскими номерными знаками могут выезжать из Эстонии как через внутреннюю, так и через внешнюю границу. На данный момент такой автомобиль можно продолжать использовать в пределах действующих в Эстонии правил, но завтра мы более подробно обсудим в правительстве, что делать с такими транспортными средствами здесь", - отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, слова которого приводит Rus.ERR.

Позднее в комментарии для радионовостей ERR он же высказался более жестко: "Следующим шагом, я думаю, должно стать то, что машины, которые здесь находятся, больше бы не смогли выехать за пределы страны, и должны быть впоследствии конфискованы".

В пресс-службе МВД затруднились сказать, сколько автомобилей с российскими номерами находятся в Эстонии.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил в интервью "Postimees", что на заседании правительства в четверг, 14 сентября, он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии. В качестве одного из вариантов рассматривается конфискация.

"Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать", - сказал Цахкна "Postimees".

Цахкна добавил, что сегодня он созвал видеовстречу министров иностранных дел европейских стран, имеющих границы с Россией, чтобы скоординировать свои действия и прекратить торговлю с Россией.