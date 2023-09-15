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Пропавшего в Нарве мужчину нашли мертвым

Северное побережье
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Пропавший в Нарве Николай.
Пропавший в Нарве Николай. Фото: Politsei ja piirivalveamet

Нарвитянин, которого не видели со среды и которого усиленно искали, нашелся, к сожалению, мертвым.

Полиция сообщила в пятницу днем, что 61-летнего Николая нашли мертвым.

- У полиции нет основания подозревать преступление, и точную причину смерти установит вскрытие, - прокомментировала пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Накануне, в четверг, полиция информировала, что 61-летний Николай ушел из дома в среду около 8.30 утра - и не вернулся. Был объявлен поиск пропавшего мужчины.

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