Пропавшего в Нарве мужчину нашли мертвым

- У полиции нет основания подозревать преступление, и точную причину смерти установит вскрытие, - прокомментировала пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.

Накануне, в четверг, полиция информировала, что 61-летний Николай ушел из дома в среду около 8.30 утра - и не вернулся. Был объявлен поиск пропавшего мужчины.