Пропавшего в Нарве мужчину нашли мертвым

Нарвитянин, которого не видели со среды и которого усиленно искали, нашелся, к сожалению, мертвым.
Полиция сообщила в пятницу днем, что 61-летнего Николая нашли мертвым.
- У полиции нет основания подозревать преступление, и точную причину смерти установит вскрытие, - прокомментировала пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде.
Накануне, в четверг, полиция информировала, что 61-летний Николай ушел из дома в среду около 8.30 утра - и не вернулся. Был объявлен поиск пропавшего мужчины.