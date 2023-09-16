Эстонская арктическая экспедиция, отправившаяся из Силламяэ в канун Яанова дня, достигла пункта назначения на Аляске

Малый Диомид - это принадлежащий США остров в середине узкого Берингова пролива шириной всего 83 километра, который соединяет Северный Ледовитый океан и Тихий океан. Менее чем в километре от Малого Диомида находится остров Ратманова, принадлежащий России.

Целью корабельной экспедиции, стартовавшей 21 июня из порта Силламяэ, было пройти через Гренландию и затем прорваться через Канадский Арктический архипелаг с очень сложными ледовыми условиями, пройти через Берингов пролив и вокруг Алеутского архипелага к побережью Аляски в Тихом океане.