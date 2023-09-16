Сб, 16.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Эстонская арктическая экспедиция, отправившаяся из Силламяэ в канун Яанова дня, достигла пункта назначения на Аляске

Эрик Гамзеев
, журналист
Facebook
Comments
Команда моторного парусника "Адмирал Беллинсгаузен" рано утром в пятницу по эстонскому времени достигла середины Берингова пролива, пройдя Северо-Западным проходом через Канадский Арктический архипелаг с суровыми ледовыми условиями.
Команда моторного парусника "Адмирал Беллинсгаузен" рано утром в пятницу по эстонскому времени достигла середины Берингова пролива, пройдя Северо-Западным проходом через Канадский Арктический архипелаг с суровыми ледовыми условиями. Фото: Tiit Pruuli

"Адмирал Беллинсгасузен" первым из эстонских парусников прошел Северо-Западным проходом", - сообщил руководитель экспедиции Тийт Пруули ранним утром в пятницу, когда эстонская экспедиция достигла острова Малый Диомид в Беринговом проливе.

Малый Диомид - это принадлежащий США остров в середине узкого Берингова пролива шириной всего 83 километра, который соединяет Северный Ледовитый океан и Тихий океан. Менее чем в километре от Малого Диомида находится остров Ратманова, принадлежащий России.

Целью корабельной экспедиции, стартовавшей 21 июня из порта Силламяэ, было пройти через Гренландию и затем прорваться через Канадский Арктический архипелаг с очень сложными ледовыми условиями, пройти через Берингов пролив и вокруг Алеутского архипелага к побережью Аляски в Тихом океане.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Эстония
Наверх