БОЛЕЕ ДВУХ СУТОК В ЛЕСУ ⟩ Женщина нашлась живой, ее крик о помощи был услышан

Утром в четверг, 14 сентября, в полицию сообщили, что еще в среду утром 76-летняя Валентина ушла в лес и пропала. Женщина направилась в лес в деревне Мустанина, а затем она созвонилась с близким человеком и сообщила, что потерялась. Затем телефон Валентины оказался недоступен.

Получив сообщение, полиция немедленно начала поиски, подключив к этому вертолет и беспилотники, а также поисковых собак.

- Поиски Валентины начались в четверг утром, когда мы получили сообщение, что она потерялась, - рассказывает Дмитрий Горелов, оперативный руководитель Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны. - К тому времени женщина находилась в лесу уже более 24 часов, поэтому фактор времени был критически важным, чтобы найти ее живой и здоровой. К осмотру местности были привлечены полицейские, добровольцы, военные и спасатели.

Валентина нашлась в пятницу ближе к вечеру в районе деревни Вазавере, что в волости Алутагузе. Дмитрий Горелов рассказал, как было дело.