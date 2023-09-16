Сб, 16.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Катри Райк сняли с должности мэра Нарвы, временный мэр - Елена Голубева

Илья Смирнов
, журналист
Facebook
Comments
Выступление Катри Райк в зале Нарвского горсобрания 16 сентября перед голосованием о недоверии ей.
Выступление Катри Райк в зале Нарвского горсобрания 16 сентября перед голосованием о недоверии ей. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Нарвском городском собрании большинство депутатов проголосовали за выражение недоверия мэру Катри Райк.

Перед началом внеочередного заседания заседания Нарвского горсобрания 16 сентября состоялся митинг в поддержку Катри Райк. Было зачитано обращение нарвитян и со словами благодарности выступила с парадной лестницы ратуши сама Райк.

Райк также выступила перед голосованием по вотуму недоверия, ответив на критику и обрисовав ближайшие перспективы развития Нарвы.

Собравшиеся в зале городского собрания нарвитяне после выступления Райк минуту скандировали: "Катри!".

За выражение недоверия мэру Катри Райк проголосовали 19 депутатов, против - 8. Поддержку недоверию выразили даже больше человек, чем заявляли об этом в минувший понедельник.

Имя нового мэра Нарвы еще неизвестно. Временно исполнять обязанности мэра назначена член Нарвской городской управы, директор финансового департамента Елена Голубева.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Новости
Наверх