Катри Райк сняли с должности мэра Нарвы, временный мэр - Елена Голубева

Перед началом внеочередного заседания заседания Нарвского горсобрания 16 сентября состоялся митинг в поддержку Катри Райк. Было зачитано обращение нарвитян и со словами благодарности выступила с парадной лестницы ратуши сама Райк.

Райк также выступила перед голосованием по вотуму недоверия, ответив на критику и обрисовав ближайшие перспективы развития Нарвы.

Собравшиеся в зале городского собрания нарвитяне после выступления Райк минуту скандировали: "Катри!".

За выражение недоверия мэру Катри Райк проголосовали 19 депутатов, против - 8. Поддержку недоверию выразили даже больше человек, чем заявляли об этом в минувший понедельник.