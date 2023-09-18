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Бассейн в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве откроют уже в октябре

Северное побережье
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В 2021 году в Нарве открылось здание для кадетов Академии МВД, студентов Тартуского университета и полицейской группы быстрого реагирования. Также здесь расположен бассейн, доступный и для остальных нарвитян.
В 2021 году в Нарве открылось здание для кадетов Академии МВД, студентов Тартуского университета и полицейской группы быстрого реагирования. Также здесь расположен бассейн, доступный и для остальных нарвитян. Фото: Николай Андреев

Государственная компания Riigi Kinnisvara (RKAS) успешно провела конкурсы по поиску персонала для бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве. Для посетителей бассейн откроет двери в октябре.

- Необходимый персонал найден, и мы планируем открыть бассейн в течение октября. Точная дата открытия пока не определена, но мы обязательно об этом проинформируем, - прокомментировала в понедельник порталу Rus.ERR руководитель RKAS по коммуникации Аннели Йыгева.

Ранее "Северное побережье" сообщало о том, что объявленный RKAS концессионный конкурс для поиска оператора бассейна в учебно-жилом комплексе Академии МВД в Нарве провалился. В итоге госкомпания решила взять управление бассейном в свои руки.

После этого RKAS приступила к поиску административного руководителя и администратора бассейна.

Бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД открыл свои двери для посетителей в феврале 2021 года и проработал до начала лета 2022-го.

Договор с бывшим оператором бассейна - фирмой Spes Ehital OÜ - был расторгнут 1 июля 2022 года.

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