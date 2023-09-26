ОДИН ВОПРОС ⟩ Что не так с проектом строительства в Нарве дома для приезжих специалистов?

- Данный вопрос вызвал много споров при обсуждении в комиссиях городского собрания. Причем вопросы и сомнения в разумности реализации данного проекта были не только у членов фракции "Narva", но и у не входящих в нее депутатов. Сразу бросается в глаза неразумно высокая цена строительства - около 4100 евро за один квадратный метр. Отсутствие четких и аргументированных ответов от чиновников тоже не добавило членам комиссии уверенности в разумности реализации данного проекта. Лично для меня стало откровением, что деньги поддержки можно было использовать не только на строительство арендного дома, но и направить на другие городские объекты.