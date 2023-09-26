Кандидатом в мэры Нарвы выдвинут центрист из Тарту Яан Тоотс

«Задача следующего мэра - привнести больше конструктива в сотрудничество между мэрией и горсобранием и сосредоточиться на эффективном управлении городом. Он должен выстраивать отношения между городскими властями и жителями Нарвы, между городом и государственной властью. По нашей оценке, Яан Тоотс, руководитель и предприниматель с большим стажем, обладает необходимыми личностными качествами, чтобы справиться с поставленной задачей и внести свой вклад в стратегическое развитие города», - прокомментировал новость о выдвижении Тоотса председатель фракции «Narva» Алексей Евграфов.

«Для меня это предложение и большая честь, и серьезный вызов, - сказал Яан Тоотс. - Я готов привнести в Нарву свой политический и предпринимательский опыт и преисполнен решимости восстановитьтрудовой мир в отношениях между горсобранием и горуправой».

По словам Тоотса, он считает крайне важным развитие городского хозяйства и коммунальной сферы, создание качественной городской среды. Он также отмечает необходимость повышения доступности медицинских и социальных услуг. Не менее важным, по мнению кандидата в мэры, является сотрудничество с госучреждениями, особенно с теми, чья деятельность напрямую связана с Нарвой. При это важнее собственных идей он считает мнение местных жителей, поэтому собирается уделять больше внимания вовлечению нарвитян в принятие решений.