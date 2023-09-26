Кандидатом в мэры Нарвы выдвинут центрист из Тарту Яан Тоотс

Фракция "Narva" в Нарвском горсобрании выдвигает Яана Тоотса кандидатом на пост мэра.
«Задача следующего мэра - привнести больше конструктива в сотрудничество между мэрией и горсобранием и сосредоточиться на эффективном управлении городом. Он должен выстраивать отношения между городскими властями и жителями Нарвы, между городом и государственной властью. По нашей оценке, Яан Тоотс, руководитель и предприниматель с большим стажем, обладает необходимыми личностными качествами, чтобы справиться с поставленной задачей и внести свой вклад в стратегическое развитие города», - прокомментировал новость о выдвижении Тоотса председатель фракции «Narva» Алексей Евграфов.
«Для меня это предложение и большая честь, и серьезный вызов, - сказал Яан Тоотс. - Я готов привнести в Нарву свой политический и предпринимательский опыт и преисполнен решимости восстановитьтрудовой мир в отношениях между горсобранием и горуправой».
По словам Тоотса, он считает крайне важным развитие городского хозяйства и коммунальной сферы, создание качественной городской среды. Он также отмечает необходимость повышения доступности медицинских и социальных услуг. Не менее важным, по мнению кандидата в мэры, является сотрудничество с госучреждениями, особенно с теми, чья деятельность напрямую связана с Нарвой. При это важнее собственных идей он считает мнение местных жителей, поэтому собирается уделять больше внимания вовлечению нарвитян в принятие решений.
Яан Тоотс - 66-летний политик, имеющий долгий стаж работы в органах охраны правопорядка и в сфере предпринимательства. В первые годы после восстановления независимости он возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД. Входил в руководство ряда крупных предприятий, в частности, был директором AS Hansatee (Tallink), руководителем Таллиннского порта, председателем правления OÜ Rotermann Grupp, замдиректора Рижского порта, и т.д. Из общественных должностей можно отметить членство в исполкоме Олимпийского комитета, руководство Эстонским союзом велоспорта, восемнадцатилетний стаж работы в правлении Эстонской торгово-промышленный палаты.
Тоотс женат, у него пятеро детей. С 2019 года является членом Центристской партии, руководит тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания.
"Северное побережъе" на прошлой неделе писало, что Тоотс вполне может стать новым мэром Нарвы и заинтересован в этом. "Конечно, у меня есть интерес к Нарве, мне очень важно, как сейчас живут нарвитяне", - говорил он на прошлой неделе.
Тот же Тоотс был возможным кандидатом в мэры Нарвы и весной 2022 года, как только закачалось кресло под Катри Райк.
Напомним, Катри Райк лишилась должности мэра 16 сентября нынешнего года, когда большинство членов городского собрания объединились во фракцию "Narva" и выразили Райк вотум недоверия. Ей поставили в вину неумение наладить сотрудничество между горуправой и горсобранием, а также якобы некомпетентность, проявленную в ряде вопросов.
Еще до снятия Райк с должности фракция "Narva" начала поиск кандидатов в мэры. Яан Тоотс нынче вышел на финишную прямую в гонке за регалии нарвского градоначальника.