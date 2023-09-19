Новым мэром Нарвы мог бы стать Яан Тоотc из Тарту

Новые власти Нарвы, сместившие Катри Райк с поста мэра, декларируют, что не хотят затягивать с выбором нового градоначальника. На практике же так, что поиск кандидатов только начался и движется ни шатко, ни валко. Сегодня, во вторник, никто не сможет заменить Райк - и ее кресло останется пустым на пресс-коференции с европейским комиссаром по региональному развитию Элизой Феррейра в Нарвской ратуше, а 23 сентября принимать регалии осенней столицы от лица города придется заместителю уволенного мэра. Сейчас одним из наиболее вероятных кандидатов в новые градоначальники видится центрист Яан Тоотс, человек из партийной свиты Михаила Кылварта.
Вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк на прошедшем в субботу, 16 сентября, внеочередном заседании Нарвского горсобрания поддержали 19 депутатов из 27 присутствовавших, четверо отсутствовали.
Чуть более половины проголосовавших за недоверие - члены Центристской партии Эстонии. По заявлению председателя инициировавшей вотум фракции "Narva" - центриста Алексея Евграфова, причиной для снятия Райк с должности стала невозможность наладить нормальное сотрудничество между мэрией и городским собранием, а также проявленная Райк некомпетентность в ряде вопросов.
По словам Евграфова, управленческие ошибки мэрии и неспособность выстроить адекватную коммуникацию с жителями стали причиной напряженности в городе. "Горожане не понимают решений мэра. Например, при утверждении программы реорганизации городской образовательной сети было проигнорировано мнение работников школ и детских садов, попечительских советов, родителей и учеников", - отметил Евграфов.
Временно исполняющим обязанности мэра Нарвы городское собрание назначило члена городской управы, директора финансового департамента Елену Голубеву, которая никогда в подобных ситуациях не проявляла амбиций стать полноправным главой города.
Яан Тоотс снова напомнил Нарве о себе
Процентристской фракции "Narva", пришедшей к единоличной власти в городском собрании, предстоит найти нового мэра Нарвы, при том что список кандидатов неясен и явного фаворита нет, о чем "Северное побережье" писало на прошлой неделе. С тех дней ничего не изменилось, разве что переворот де-факто состоялся.
На следующий после переворота день, то есть в минувшее воскресенье, в Нарву приезжали председатель Центристской партии Михаил Кылварт и двое его заместителей - Лаури Лаатс и Яан Тоотс. О последнем еще с 2022 года говорят как о возможном новом мэре приграничного города, несмотря на то, что Тоотс из Тарту. Выходцы из студенческой столицы уже не раз управляли Нарвой в 21-м веке.
Имя 66-летнего центриста, в далеком прошлом высокопоставленного государственного чиновника, а потом крупного бизнесмена Яана Тоотса сегодня снова на слуху в нарвских политических кругах. Опытный политик Тоотс состоит в окружении нового лидера партии Михаила Кылварта и к тому же не имеет тянущих в прошлое и обязывающих связей с нарвскими деятелями. Последнее обстоятельство немаловажно, ведь пришедшая к власти фракция "Narva" объединяет очень разных людей, которые по-доброму едва ли договорятся о местном кандидате в мэры, устраивающем все внутренние группировки.
Сам Тоотс, похоже, не торопится говорить ни "да", ни "нет". В комментарии "Северному побережью" он сказал, что ему еще слишком рано отвечать на вопрос о готовности стать новым мэром Нарвы. Тоотс рассказал, что он и Лаатс приезжали с Кылвартом как два его заместителя, занимающиеся в партии вопросами регионов.
Более тридцати лет присматривается к Нарве
Яан Тоотс хорошо осведомлен, что в Нарве сейчас только и разговоров о том, кто станет новым мэром - кто готов, кто подходит для этого и как найти такого прекрасного человека. "Да, мы обсуждали это", - сказал Тоотс "Северному побережью", вернувшись из Нарвы. Он напомнил, что вопрос о мэре находится в исключительной компетенции Нарвского городского собрания, поэтому инициатива должна исходить оттуда.
У самого Тоотса, по его собственному признанию, сохраняется очень-очень давний интерес к Нарве:
- У меня интерес к Нарве уже с 90-го года, когда я был генеральным директором спецслужбы. В то время я попросил премьер-министра не тревожить Нарву - пускай Владимир Мижуй дальше остается председателем Нарвского горисполкома, а потом Мижуй стал первым мэром Нарвы, - рассказал Тоотс о том, что он хорошо знаком со своеобразием приграничного города и по сей день уделяет ему внимание.
До недавнего избрания в правление Центристской партии Тоотс был в партийной иерархии так называемым куратором Ида-Вирумаа.
- Конечно, у меня есть интерес к Нарве, - повторяет Тоотс. - Мне очень важно, как сейчас живут нарвитяне, и также всегда вспоминаю по фотографиям, каким красивым был этот город до войны. Я очень заинтересован, чтобы в Нарве все было хорошо. Конечно, если у нас (в правлении Центристской партии) попросят найти хорошего мэра, то постараемся помочь, ведь центристы в Нарве теперь у власти, так что это и наша забота, чтобы там было все хорошо.
С кандидатом или кандидатами определятся к концу сентября
Лидер фракции "Narva" в городском собрании Алексей Евграфов сказал в понедельник, что они еще только будут проводить более активные встречи с потенциальными кандидатами в мэры. "Хочется определиться по кандидатуре к концу месяца, затягивать с этим точно не в наших интересах", - отметил он.
Отвечая на вопрос конкретно о Тоотсе, Евграфов сказал, что с тем еще надо будет поговорить: "Пока спекулировать на эту тему не хочется".
Лично Евграфов не считает, что новый мэр Нарвы должен быть обязательно нарвским человеком, как это иногда звучит из уст местных людей.
- Мы должны сейчас отталкиваться от профессиональных качеств потенциального кандидата на пост мэра, и это перевешивает то, является он местным или нет, - высказал Евграфов свою точку зрения.
Новая власть определяет приоритеты
Отвечая на вопрос "Северного побережья" о приоритетах новой власти Нарвы, Алексей Евграфов сказал, что надо перво-наперво наладить взаимодействие между горсобранием и городской управой, что и было первым предметом критики при выражении недоверия Катри Райк. Нарвской городской управе предстоит также разработать себе новую административную структуру, но это дело отложено до прихода нового мэра.
В предстоящий четверг состоится плановое заседание Нарвского горсобрания, в повестке дня которого вопросы, подготовленные горуправой под руководством Райк. По ряду таких проектов, по словам Евграфова, есть вопросы. К таковым относится, к примеру, проект об определении в Нарве района централизованного теплоснабжения или проект учреждения культурного квартала Кренгольмской мануфактуры.
Что касается самой "народной" проблемы в Нарве - резко подорожавшего теплоснабжения, то эту тему, по словам Евграфова, фракция "Narva" уже обсудила и начала искать возможности, имеющиеся у местного самоуправления для помощи горожанам. "Эта тема, безусловно, у нас на повестке дня", - отметил он.
Также в ближайшее время новая власть ждет от горуправы полного отчета о наполненности учащимися и о педагогах в муниципальных школах и детсадах, а также прогнозы, чтобы дальше думать о преобразованиях в этой чувствительной сфере. "Когда будет выбран мэр, как часть нашей команды он должен будет сразу включиться в решение в том числе этих вопросов", - добавил Евграфов.