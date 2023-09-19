Новым мэром Нарвы мог бы стать Яан Тоотc из Тарту

- У меня интерес к Нарве уже с 90-го года, когда я был генеральным директором спецслужбы. В то время я попросил премьер-министра не тревожить Нарву - пускай Владимир Мижуй дальше остается председателем Нарвского горисполкома, а потом Мижуй стал первым мэром Нарвы, - рассказал Тоотс о том, что он хорошо знаком со своеобразием приграничного города и по сей день уделяет ему внимание.

До недавнего избрания в правление Центристской партии Тоотс был в партийной иерархии так называемым куратором Ида-Вирумаа.

- Конечно, у меня есть интерес к Нарве, - повторяет Тоотс. - Мне очень важно, как сейчас живут нарвитяне, и также всегда вспоминаю по фотографиям, каким красивым был этот город до войны. Я очень заинтересован, чтобы в Нарве все было хорошо. Конечно, если у нас (в правлении Центристской партии) попросят найти хорошего мэра, то постараемся помочь, ведь центристы в Нарве теперь у власти, так что это и наша забота, чтобы там было все хорошо.

С кандидатом или кандидатами определятся к концу сентября

Лидер фракции "Narva" в городском собрании Алексей Евграфов сказал в понедельник, что они еще только будут проводить более активные встречи с потенциальными кандидатами в мэры. "Хочется определиться по кандидатуре к концу месяца, затягивать с этим точно не в наших интересах", - отметил он.