МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.09-05.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 28 сентября по 5 октября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 28 сентября
* На хуторе Пярнаыуэ деревни Раннапунгерья с 10.00 до 17.00 в рамках дня охраны культурного наследия Департамента охраны памятников старины - открытие двух выставок: выставка под открытым небом из раздела нематериального культурного наследия Эстонии "Rääbise soolamine Rannapungerja külas" / "Засолка ряпушки в деревне Раннапунгерья" и выставка под открытым небом "Rannapungerja tuletorn kui paigavaimu sümbol" / "Маяк Раннапунгерья как символ духа места". Можно продегустировать соленую ряпушку. Вход - 2 евро. Выставки открыты до 30 сентября.
* В Сондаском общинном доме в 13.00 - празднование Дня пожилых людей.
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - концерт в честь Дня пожилых людей Йыхвиской волости: выступления детей и молодежи Йыхви, выступают Аре Яама и Лейла Миллер. Вход бесплатный.
Пятница, 29 сентября
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 13.00 - книжный час для детей "Осеннее счастье".
* В Йыхвиском концертном доме в 14.00 - "Севильский цирюльник", семейная опера в одном отделении на эстонском языке. В ролях: Дара Савинова или Сандра Лаагус, Мехис Тийтс (Национальная опера "Эстония"), Тамар Нугис (Национальная опера "Эстония"), Павло Балакин, Айн Ангер, Анналийза Пиллак, Пеэтер Вельтманн. Пярнуский городской оркестр, дирижер Каспар Мянд. Билет - 10-15 евро.
* В Силламяэской библиотеке (ул. Виру, 26) в 17.00 - концерт учащихся музыкальных школ Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, посвященный Международному дню музыки.
Суббота, 30 сентября
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 10.00 - концерт-открытие Михайловской ярмарки, в 11.00 - полчаса органной музыки (бесплатно), в 14.00 - концерт Неле-Лийс Вайксоо (вокал) и Райна Ряммала (клавишные); билет - 5 евро, детям до 12 лет - 2 евро.
* В Йыхви в саду церкви святого Михаила в 12.00 - на Михайловской ярмарке чат Йыхвиской центральной библиотеки для детей 4-10 лет: поговорим о деньгах и накоплении.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 14.00 - творческая встреча с Ириной Диус.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 16.00 - лекция профессора философии Елены Сергейчик "Как читать русскую литературу сегодня?".
* В Силламяэском центре культуры - фестиваль "Jazz Time X": 17.00 - "Neff Irizarry Trio" (США, Эстония), 18.30 - "Karl Martin Kirm Kvartett", 20.00 - "Ollie Band". Вход бесплатный. Открыто кафе.
* У Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - концерт под открытым небом "Sügisõhtu rütmid" / "Ритмы осеннего вечера". Выступает рок-группа "JESA". Работает уличное кафе. В случае дождливой погоды концерт состоится в здании центра культуры. Вход свободный.
* В клубе "Ахтме" в 18.00 с новой концертной программой "Счастье любить тебя" выступит Сергей Маасин (на снимке) и певец, композитор, автор своих песен Игорь Добролевский. Билет - 7 евро. Предварительная продажа билетов - в кассе клуба "Ахтме". Информация по тел. 511 2192, 5598 8934.
Воскресенье, 1 октября
* В Нарвской музыкальной школе в 12.00 - концерт хорового отделения Нарвской музыкальной школы.
Вторник, 3 октября
* В Силламяэской библиотеке в 13.00 - открытие фотовыставки Марианне Микко "Tegus Sambia naine" / "Энергичные женщины Замбии" и вступительная речь.
Среда, 4 октября
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 14.00 - встреча с детским писателем Лийс Сейн.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки лоскутной живописи Галины Козулиной и Натальи Капаевой "Duett" / "Дуэт". Выставка открыта до 31 октября.
* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 16.00 - открытие фотовыставки Эрики Крууп "Loodus meie ümber" / "Природа вокруг нас".
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - День пожилых людей; в гостях - Мерле Лилье.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Voca People" (Израиль): "Cosmic Tour". Билет - 33,90-58,90 евро.
СПОРТ
Четверг, 28 сентября
* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Nõmme Kalju FC U21".
* В Тойла в 19.00 - 10-е Ида-Вирумааское ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.
* На Кивиылиском стадионе в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinn".
Пятница, 29 сентября
* В Силламяэ на трассе здоровья в 15.00 - день движения.
Суббота, 30 сентября
* В Ахтме в 10.00 - XXII Ахтмеский народный бег. Центр соревнований - у Ахтмеского спортхолла.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по триплету (петанк).
* В Кохтла-Ярве в 11.00 от спортцентра "Wiru" стартует Кохтла-Ярвеский бассейновый триатлон.
* На Кивиылиском стадионе в 11.00 - семейный день спорта Люганузеской волости.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" - турнир по футзалу "Silmet Futsal Cup": 11.00 - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Narva United", 12.30 - ФК "Smsraha" (Виймси) - "Bunker Partner" (Таллинн), 17.00 - игра за 3-4-е место, 18.30 - финал.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Phoenix" / "Noova" (Йыхви) - "Maardu LM".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Volta" (Пыхья-Таллинн).
Воскресенье, 1 октября
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - ФК "Tallinn U21".
Четверг, 5 октября
* В Нарве на оздоровительных трассах "Äkkeküla" в 17.30 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
РАЗНОЕ
Четверг, 28 сентября
* В Сондаском общественном доме в 13.00 - празднование Дня пожилых людей.
* В Алайыэском общественном доме в 14.00 - творческая встреча с Николаем Павленко.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 15.30 - университет для старшего поколения: лекция искусствоведа Эвелины Ведом "История шоколада в искусстве".
* Во дворе Ийзакуского музея с 16.30 - Алутагузеский день наследия мастеров. В рамках дня наследия - знакомство со старинной хуторской жизнью.
Пятница, 29 сентября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - практическое занятие "Порядок в деньгах и финансовая грамотность" под руководством Кайре Вийль. Занятие на русском языке.
Суббота, 30 сентября
* В Йыхви у церкви святого Михаила, на улице Раквере и на променаде "Jõhvika" с 10.00 до 15.00 - XIV Михайловская ярмарка. В продаже рукоделие, хуторские и натуральные продукты, саженцы, вкусные ярмарочные угощения и напитки. Занятия для детей, стрельба из лука. В литературной палатке Йыхвиской центральной библиотеки с 10.00 до 15.00 - продажа списанных книг по 0.50 и 1.00 евро. В 12.00 - презентация книги Катри Райк "Minu Narva. Kümme aastat hiljem" / "Моя Нарва. Десять лет спустя". Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард. Концерты в церкви святого Михаила, выставка Банка Эстонии, открыт музей крепости-церкви Йыхви.
* У Ийзакуского музея с 11.00 до 15.00 - ярмарка Алутагузеского дня наследия мастеров.
Воскресенье, 1 октября
* В Кохтла-Ярве в рамках Дней охраны памятников старины - экскурсионные программы: 10.00-11.30 - "Kohtla-Järve linnavalitsus. Keldrist katuseni" / "Городская управа Кохтла-Ярве. От подвала до крыши", 12.00-13.30 - "Kohtla-Järve vana koolimaja. Salvestatud ja salvestamata ajalugu" / "Старое здание школы Кохтла-Ярве. Записанная и незаписанная история", 14.00-15.30 - "Kohtla-Järve kultuurikeskus. Keldrist pööninguni" / "Центр культуры Кохтла-Ярве. От подвала до чердака". Экскурсии бесплатные, необходима предварительная регистрация.
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