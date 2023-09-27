МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 28.09-05.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Эрика Крууп. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярве в Белом зале Музея сланца в 16.00 - открытие фотовыставки Эрики Крууп "Loodus meie ümber" / "Природа вокруг нас".

* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - День пожилых людей; в гостях - Мерле Лилье.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Voca People" (Израиль): "Cosmic Tour". Билет - 33,90-58,90 евро.

СПОРТ

Четверг, 28 сентября

* В Нарве на стадионе "Фама" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Nõmme Kalju FC U21".

* В Тойла в 19.00 - 10-е Ида-Вирумааское ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

* На Кивиылиском стадионе в 20.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Tallinn".

Пятница, 29 сентября

* В Силламяэ на трассе здоровья в 15.00 - день движения.

Суббота, 30 сентября

* В Ахтме в 10.00 - XXII Ахтмеский народный бег. Центр соревнований - у Ахтмеского спортхолла.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по триплету (петанк).

* В Кохтла-Ярве в 11.00 от спортцентра "Wiru" стартует Кохтла-Ярвеский бассейновый триатлон.

* На Кивиылиском стадионе в 11.00 - семейный день спорта Люганузеской волости.

* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" - турнир по футзалу "Silmet Futsal Cup": 11.00 - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Narva United", 12.30 - ФК "Smsraha" (Виймси) - "Bunker Partner" (Таллинн), 17.00 - игра за 3-4-е место, 18.30 - финал.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).