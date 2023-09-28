Вирве Осила: Руки простолюдинки

Врач укоризненно сказал мне по-русски, что я и сама могла бы докатиться до кабинета, и только потом спросил, на что я жалуюсь. Я начала по-эстонски, но сразу поняла, что этот господин меня совершенно не понимает, и тогда я попыталась объяснить, что и как, на своем ломаном русском языке.

Врач не проявил никакой заботы, немного выкрутил мне плечо, сказал, что рентген не нужен и что в моем возрасте мне следует быть спокойнее, не бегать (!) и не прыгать (!). Я пыталась объяснить, что несколько лет назад я упала и случился разрыв мениска коленного сустава, что у меня боли в спине, плече и коленях. Потом мне сделали прививку от столбняка, посоветовали дома прикладывать холодный компресс, принимать обезболивающие и на чистом русском языке отправили восвояси.

Время шло, и каждый следующий день был хуже предыдущего. Рука сильно опухла и болела, колени тоже. Семейная медсестра направила меня в "Corrigo" на рентген, и оказалось, что у меня был перелом локтевой кости, который на сегодня сросся самостоятельно.