Осень - время поиска в лесу не только грибов, а и заплутавших грибников

- Ребята - большие молодцы, им огромное спасибо! - говорит об "Iga Elu" полицейский Кальмер Янно. - Надеюсь, что еще больше людей присоединится к ним.

Один из учредителей НКО "Iga Elu" Алексей Непримеров в разговоре с корреспондентом "Северного побережья" отмечает, что 2023 год оказался более оживленным по части поисков потерявшихся и пропавших людей - и не только в лесах, а и в городах. "В этом еще неполном году у нас было тринадцать поисков - это много. Для сравнения: за предыдущие четыре года у нас их было чуть больше тридцати", - подсчитал собеседник.

Такая растущая статистика говорит о том, по убеждению Непримерова, что поисковому гражданскому объединению обычные люди и полиция стали больше доверять. Полиция им звонит уже не только из Ида-Вирумаа, но и из соседних регионов. Далеко не всегда зовут сразу участвовать в поисковой операции, а часто ставят добровольцев в так называемый режим ожидания - это на случай, если пропавшего человека полиции не удастся найти быстро своими силами и при помощи собачьих носов.

Алексей Непримеров: "В этом еще неполном году у нас было тринадцать поисков - это много". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Дилетантский поиск чреват новой пропажей

Алексей Непримеров подтверждает ранее уже прозвучавшее и вполне себе очевидное наблюдение полицейских: в лесу обычно теряются пожилые.