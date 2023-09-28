Осень - время поиска в лесу не только грибов, а и заплутавших грибников

Полиция и поисковики-добровольцы отмечают, анализируя последние случаи, что заблудившиеся совершают большую ошибку, не сообщая о своем злоключении сразу по телефону 112. Даже пожилые решаются на спасительный звонок иногда только после первой проведенной под деревьями ночи - когда положение становится совсем отчаянным, а поиск усложняется.
В не закончившемся еще сентябре полиция по всей Эстонии получила около 60 сообщений о заблудившихся в лесу людях. За неполный 2023 год таких сообщений насчитали более 170.
Очень много грибников отправляются в леса Ида-Вирумаа из большой Нарвы. Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно отмечает, что число теряющихся год от года приблизительно одинаковое. Замечено, что походы по грибы становятся популярнее у сравнительно молодых людей, которые дружат с современными средствами коммуникации, навигации и лучше в целом осведомлены в вопросах безопасности. Теряются же люди пожилые.
Как только поступает сообщение о потерявшемся, полиция задействует всех имеющихся на службе поисковых собак, а в воздух поднимаются вертолет и беспилотные дроны. Собаки и летательные аппараты не мешают друг другу. После того как свою работу закончат четвероногие - и если человек все еще остается ненайденным, в лес зовут поисковиков-добровольцев. Владеющие специальными методиками ведения поиска и надлежащим опытом гражданские активисты сами точно не пополнят список заблудившихся.
Для полиции не имеет значения, по заверению Янно, во сколько обойдется поиск заблудившегося: "Самое главное - найти человека живым, а что касается средств, которые на это уходят, так это и есть наша работа".
Полиция: не стесняйтесь звонить
В течение грибного и теплого сентября нынешнего года в Ида-Вирумаа развертывались, по словам Янно, три крупные поисковые операции. Наиболее продолжительным был поиск 76-летней Валентины, которая ушла по грибы в районе деревни Мустанина 13 сентября и последующие две ночи провела в лесу отнюдь не по своей доброй воле. Как отмечает полиция, вспоминая тот случай, роковой ошибкой Валентины было то, что она не сразу сообщила о проблеме по телефону.
Женщина провела одну ночь в лесу, прежде чем решилась сделать тревожный звонок. Телефонный аккумулятор был к тому моменту почти разряжен, так что после звонка связь с миром была утрачена.
- Не стесняйтесь! - почти умоляет полицейский Кальмер Янно. - Если вы заблудились, то надо сразу же звонить.
К прочим затруднениям Валентины добавилось еще то, что она во время плутания по лесу споткнулась, упала и вывихнула ногу, утратив былую подвижность.
Вторую свою ночь в лесу Валентина провела тоже на берегу озера Ряэкъярв в Куртнаской озерной системе. Там ее наконец и увидел рыбак, а вернее, он услышал зов о помощи. К моменту спасения пожилая женщина оставалась в сознании, однако была сильно переохлаждена, поэтому затем немедленно была доставлена в больницу.
Поиску сильно помог водитель рейсового автобуса, рассказавший полиции, на какой остановке сошла разыскиваемая женщина, фото которой крутилось в новостях. Эта важная информация от водителя сузила круг поиска, по прикидке Кальмера Янно, на пятьдесят квадратных километров.
Добровольцам доверяют все больше
Неоценимую роль в поисках заблудившихся в лесу и просто пропавших людей оказывают полиции по всей Эстонии некоммерческие объединения, специализирующиеся на такого рода деятельности. В Ида-Вирумаа разветвленную волонтерскую сеть координирует и развивает НКО "Iga Elu". Оно юридически зарегистрировано в Нарве, но эффективно действует по всему северо-восточному региону. У поисковиков из "Iga Elu" имеется и достаточно компетенции, опыта, есть и оборудование, и поисковые собаки, и контакты множества волонтеров, готовых подняться на ноги в любой момент.
- Ребята - большие молодцы, им огромное спасибо! - говорит об "Iga Elu" полицейский Кальмер Янно. - Надеюсь, что еще больше людей присоединится к ним.
Один из учредителей НКО "Iga Elu" Алексей Непримеров в разговоре с корреспондентом "Северного побережья" отмечает, что 2023 год оказался более оживленным по части поисков потерявшихся и пропавших людей - и не только в лесах, а и в городах. "В этом еще неполном году у нас было тринадцать поисков - это много. Для сравнения: за предыдущие четыре года у нас их было чуть больше тридцати", - подсчитал собеседник.
Такая растущая статистика говорит о том, по убеждению Непримерова, что поисковому гражданскому объединению обычные люди и полиция стали больше доверять. Полиция им звонит уже не только из Ида-Вирумаа, но и из соседних регионов. Далеко не всегда зовут сразу участвовать в поисковой операции, а часто ставят добровольцев в так называемый режим ожидания - это на случай, если пропавшего человека полиции не удастся найти быстро своими силами и при помощи собачьих носов.
Дилетантский поиск чреват новой пропажей
Алексей Непримеров подтверждает ранее уже прозвучавшее и вполне себе очевидное наблюдение полицейских: в лесу обычно теряются пожилые.
Парадокс этого сентября в том, по его словам, что практически у всех потерявшихся грибников был с собой поначалу работавший телефон, однако организованный поиск заблудившегося объявлялся только на второй день, тогда как в наиболее важный первый день ни сами потерявшиеся, ни их близкие тревогу не поднимали.
Родственники заблудившегося порой сами уходят в лес на поиск, не желая, так сказать, тревожить специалистов. В одном из таких сентябрьских случаев один то ли внук, то ли племянник тоже заблудился, но быстро был возвращен к людям уже прибывшими на подмогу поисковиками.
- На 112 надо звонить всегда, как только появилось первое ощущение, что вы потерялись и не можете выйти из леса. Не блуждайте по четыре-пять часов, а звоните сразу же - тогда будет гораздо проще, вас быстро выведут, тем более что телефон будет еще достаточно заряженным и спасательные службы смогут с вами координироваться, - повторил Непримеров первую заповедь заблудившегося.
Рекомендации ответственным грибникам
- Первая рекомендация к уходящим в лес грибникам и ягодникам - заранее ознакомиться с картой местности и ориентирами, такими как дороги, линии электропередач, водоемы, строения. Карты и аэрофотосъемки доступны в приложениях на смартфоне и в интернете.
- Второе - обязательно сообщить близким, куда именно вы направляетесь и как долго находиться там планируете.
- Третье - не идти в лес одному. Относительно молодые люди не должны позволять уходить в чащу в одиночку своим пожилым близким.
- Не требующие разъяснений другие банальные, но действенные советы: заряжать мобильные телефоны перед уходом в лес и еще иметь переносной аккумулятор, не надевать темную или камуфляжную одежду, иметь запас питьевой воды и запас повседневных лекарств в случае необходимости их регулярного приема.
- Также важно иметь в лесу спички: костер не только согреет, но и обозначит дымом ваше местонахождение. Тепловизор на вертолете или дроне тоже скорее покажет огонь средь деревьев, нежели замерзшего человека.
- Рекомендуется брать в лес на всякий случай светоотражающий жилет: он сделает человека заметнее в луче поискового прожектора, или жилетом можно на дереве повыше отметить место своего нахождения. Так же, как и жилет, дешево стоит, но может оказаться спасительным термоодеяло из блестящей фольги - оно почти не занимает места, но эффективно для согревания.
- Если заблудились - сразу звоните на 112 и при возможности не уходите с места, так как Центр тревоги старается определить локацию, откуда был сделан звонок. Дозвониться на 112 можно обычно даже там, где, кажется, вовсе нет сотовой связи, а таких глухих мест в Ида-Вирумаа предостаточно.