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Люганузе освободил помощника волостного старейшины от должности, нового взамен не нашли

Эрик Калда
, журналист
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Люганузеский волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер призналась, что нового помощника волостного старейшины не утвердили в должности, так как коалиционный партнер не нашел ко времени заседания волостного собрания подходящего кандидата.
Люганузеский волостной старейшина Марья-Лийза Вейзер призналась, что нового помощника волостного старейшины не утвердили в должности, так как коалиционный партнер не нашел ко времени заседания волостного собрания подходящего кандидата. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если коалиция Люганузеского волостного собрания планировала на этой неделе снять помощника волостного старейшины Хельве Петтай и сразу утвердить вместо нее на должность нового человека, то нового кандидата к заседанию волостного собрания найти не удалось.

После местных выборов два года назад это место помощника волостного старейшины, отвечающего за коммунальное хозяйство, строительство, планирование, развитие и управление имуществом, отдали в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным между Центристской партией, "Isamaa" и избирательным союзом "Oma Rahva Eest", избирательному союзу, а последний выдвинул на эту должность Петтай. Теперь, однако, тот же избирательный союз выступил в коалиции с требованием снять Петтай с должности.

- Причина в том, что деятельность помощника волостного старейшины не совпадает сегодня с обещаниями и планами избирательного союза. Мы предполагали, что она будет претворять в жизнь обещания избирательного союза, однако порой чувствуется и вовсе противодействие им, - сказал "Северному побережью" в начале недели руководитель избирательного союза "Oma Rahva Eest" и заместитель председателя волостного собрания Арно Страух.

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