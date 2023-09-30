Люганузе освободил помощника волостного старейшины от должности, нового взамен не нашли

После местных выборов два года назад это место помощника волостного старейшины, отвечающего за коммунальное хозяйство, строительство, планирование, развитие и управление имуществом, отдали в соответствии с коалиционным соглашением, заключенным между Центристской партией, "Isamaa" и избирательным союзом "Oma Rahva Eest", избирательному союзу, а последний выдвинул на эту должность Петтай. Теперь, однако, тот же избирательный союз выступил в коалиции с требованием снять Петтай с должности.