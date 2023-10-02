За снятием с должности мэра Нарвы Катри Райк и сменой сил в городской власти ожидаемо последовала замена имен в советах муниципальных учреждений и предприятий. За сменой состава совета Нарвской больницы ее работники заподозрили желание новой власти убрать из правления учреждения доктора Аго Кыргвеэ.
Новый совет Нарвской больницы пока не планирует увольнять из правления ставленника Катри Райк - доктора Аго Кыргвеэ
Нарвская горуправа, оставшаяся без мэра после вотума недоверия Катри Райк 16 сентября, по велению новой власти сменила составы советов муниципальных учреждений и предприятий. Сменился совет и в Нарвской больнице, в котором Райк председательствовала.
В обновленный состав совета больницы введены политические оппоненты Райк - члены Нарвского горсобрания Алексей Евграфов, Вадим Орлов, Алексей Мяги. Первый из них был избран председателем совета на первом же заседании в четверг, 28 сентября. Орлов же прежде высказывался критически в отношении действующего руководителя Нарвской больницы - члена правления Аго Кыргвеэ. По сведениям Орлова, в Нарвской больнице страдала финансовая дисциплина.
Известный в Эстонии анестезиолог, реаниматолог и кардиолог из Тарту Аго Кыргвеэ заступил на должность члена правления Нарвской больницы в мае 2021 года, когда и город, и совет городской больницы впервые возглавляла Катри Райк.
За руководителя вступилась четверть коллектива
Теперь, предвидя возможное увольнение Аго Кыргвеэ из правления Нарвской больницы, приблизительно четверть ее коллектива подписала письмо в защиту руководителя. Под коллективным письмом стоят подписи, насколько известно "Северному побережью", порядка двухсот врачей и вспомогательных работников больницы, притом что общий ее штат - около 760.
В коллективном письме подробно описаны заслуги Кыргвеэ как члена правления больницы, так и на прочих должностях. "Доктор Кыргвеэ развивал больницу систематически и многогранно. Он обладает уникальным опытом как в управлении лечебным учреждением на уровне организации, так и в обучении персонала. Вдобавок он обладает очень хорошими медицинскими знаниями, является практикующим врачом и принимает участие в работе клиники анестезиологии, интенсивного лечения и экстренной медицины".
"Смена руководства больницы и смещение с должности доктора Кыргвеэ создаст нестабильность в работе больницы. Составление перспективных планов и их реализация будут поставлены под сомнение, и это повлияет на многие аспекты дальнейшей работы. Это точно повлияет негативно на возможность найти новых специалистов для работы в Нарвской больнице. Ухудшится сотрудничество с другими больницами Эстонии, поскольку все хотят точности при выполнении планов", - говорится среди прочего в объемном тексте коллективного письма.
Основания для увольнения пока нет
Избранный 28 сентября председателем совета Нарвской больницы Алексей Евграфов в комментарии "Северному побережью" высказал недоумение, почему вдруг заговорили о якобы готовящемся снятии Кыргвеэ с должности.
- Кто-то из больницы и со стороны Райк поднял эту истерику. Никто из членов совета ни разу не сказал, что в наших планах - менять члена правления, - высказался Евграфов удивленно.
Он подтвердил, что совет будет изучать, как ведутся дела в Нарвской больнице, тем более что большинство членов совета сейчас новые люди.
- Чтобы выстраивать работу, мы должны сначала ознакомиться с состоянием дел, которое сейчас есть в больнице. Делать это мы будем вместе с действующим членом правления, и не с целью наказать кого-то, а чтобы, опять же, разобраться в текущей ситуации, - прокомментировал Евграфов.
Примечательно, что незадолго до назначения весной 2021 года доктора Кыргвеэ в правление Нарвской больницы эту же должность около трех месяцев занимал сам Евграфов, не имеющий никакого медицинского образования. Евграфова быстро сместили после очередной смены власти в Нарве и неизбежно последовавшей перестановки в совете, что происходило тогда под политическим влиянием Катри Райк, возглавившей и город, и совет больницы.