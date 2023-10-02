Новый совет Нарвской больницы пока не планирует увольнять из правления ставленника Катри Райк - доктора Аго Кыргвеэ

"Смена руководства больницы и смещение с должности доктора Кыргвеэ создаст нестабильность в работе больницы. Составление перспективных планов и их реализация будут поставлены под сомнение, и это повлияет на многие аспекты дальнейшей работы. Это точно повлияет негативно на возможность найти новых специалистов для работы в Нарвской больнице. Ухудшится сотрудничество с другими больницами Эстонии, поскольку все хотят точности при выполнении планов", - говорится среди прочего в объемном тексте коллективного письма.

Основания для увольнения пока нет

Избранный 28 сентября председателем совета Нарвской больницы Алексей Евграфов в комментарии "Северному побережью" высказал недоумение, почему вдруг заговорили о якобы готовящемся снятии Кыргвеэ с должности.

- Кто-то из больницы и со стороны Райк поднял эту истерику. Никто из членов совета ни разу не сказал, что в наших планах - менять члена правления, - высказался Евграфов удивленно.

Он подтвердил, что совет будет изучать, как ведутся дела в Нарвской больнице, тем более что большинство членов совета сейчас новые люди.

- Чтобы выстраивать работу, мы должны сначала ознакомиться с состоянием дел, которое сейчас есть в больнице. Делать это мы будем вместе с действующим членом правления, и не с целью наказать кого-то, а чтобы, опять же, разобраться в текущей ситуации, - прокомментировал Евграфов.