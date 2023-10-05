Новым мэром Нарвы в четверг почти гарантированно выберут Яана Тоотса

Выборы нового мэра Нарвы назначены в Нарвском городском собрании на четверг, 5 октября. За два дня до этого член Центристской партии из Тарту Яан Тоотс в качестве кандидата в мэры встречался с членами оппозиционной фракции "Respekt", включая предыдущего мэра Катри Райк. Их встреча длилась час и пять минут.

Неделей ранее Тоотс встречался там же, в ратуше, с членами правящей фракции "Narva".

После всех этих встреч Тоотс сказал "Северному побережью", что еще не уверен в исходе выборов мэра, назначенных на 16.00 четверга. Разговор с нарвской оппозицией во главе с Райк он оценил как конструктивный. Впрочем, сама Райк, а также ее фракция "Respekt" ничего конструктивного из этой встречи с Тоотсом не вынесли.

Новый мэр Нарвы может остаться депутатом в Тарту

Яан Тоотс подтвердил, что он ответил "да" на приглашение правящей фракции "Narva" возглавить городскую управу. В правящую фракцию входят 19 членов горсобрания из всего 31-го.

- Мне нравится руководить предприятием или городом, а город это тоже большое предприятие со своими проблемами, людьми, перспективами и так далее, - сказал Тоотс, объясняя "Северному побережью", почему согласился на выдвижение кандидатом на выборах мэра Нарвы. - Этот город очень красивый, интересный, и здесь есть, что мне делать с моим большим жизненным опытом.