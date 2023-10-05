Центрист из Тарту Яан Тоотс будет с большой вероятностью выбран новым мэром Нарвы. Его не одобрила и раскритиковала оппозиция в Нарвском горсобрании, которой все же не повлиять на исход выборов.
Новым мэром Нарвы в четверг почти гарантированно выберут Яана Тоотса
Выборы нового мэра Нарвы назначены в Нарвском городском собрании на четверг, 5 октября. За два дня до этого член Центристской партии из Тарту Яан Тоотс в качестве кандидата в мэры встречался с членами оппозиционной фракции "Respekt", включая предыдущего мэра Катри Райк. Их встреча длилась час и пять минут.
Неделей ранее Тоотс встречался там же, в ратуше, с членами правящей фракции "Narva".
После всех этих встреч Тоотс сказал "Северному побережью", что еще не уверен в исходе выборов мэра, назначенных на 16.00 четверга. Разговор с нарвской оппозицией во главе с Райк он оценил как конструктивный. Впрочем, сама Райк, а также ее фракция "Respekt" ничего конструктивного из этой встречи с Тоотсом не вынесли.
Новый мэр Нарвы может остаться депутатом в Тарту
Яан Тоотс подтвердил, что он ответил "да" на приглашение правящей фракции "Narva" возглавить городскую управу. В правящую фракцию входят 19 членов горсобрания из всего 31-го.
- Мне нравится руководить предприятием или городом, а город это тоже большое предприятие со своими проблемами, людьми, перспективами и так далее, - сказал Тоотс, объясняя "Северному побережью", почему согласился на выдвижение кандидатом на выборах мэра Нарвы. - Этот город очень красивый, интересный, и здесь есть, что мне делать с моим большим жизненным опытом.
До определения окончательного результата выборов мэра Нарвы Тоотс затрудняется говорить, что будет с его членством в городском собрании Тарту. Там Центристская партия пребывает в оппозиции и не имеет собственной фракции. Тоотс напомнил, что в случае избрания мэром Нарвы он не будет обязан сложить мандат депутата Тартуского горсобрания. В таком случае местом регистрации жительства нового мэра Нарвы останется Тарту.
Тоотс сказал также, что уже знает, кого он позовет в Нарвскую городскую управу в случае своего избрания мэром. Конкретных имен пока не назвал, но сказал, что состав Нарвской горуправы представит на очередном заседании городского собрания 19 октября.
Оппозицию Тоотс совсем не впечатлил
- Эта война совершенно не наша, мы изначально были против смены мэра, - высказалась председатель оппозиционной фракции "Respekt" Яна Кондрашова, объясняя, почему оппозиция не примет участия в голосовании 5 октября и кандидатуру Тоотса, соответственно, не поддержит.
По итогу встречи фракции "Respekt" с Тоотсом, состоявшейся за два дня до выборов мэра, Кондрашова сказала, что она лично не впечатлена этим кандидатом и убедительным он не был. Конкретно и воодушевленно Тоотс на встрече с нарвской оппозицией говорил якобы только о своем бизнес-опыте и опыте службы в сфере внутренней безопасности.
- Он (Тоотс) никак не мог прокомментировать уже прошедшие в Нарве события и также не мог сказать ничего о своих будущих шагах, поскольку не владеет ситуацией, - резюмировала Кондрашова.
Мэр или танкист партии?
Совершенно недовольна кандидатурой Яана Тоотса и прошлый мэр Нарвы - Катри Райк, которую сняли с должности 16 сентября. Райк тоже пообщалась с Тоотсом и послушала его на встрече с оппозиционной фракцией.
- Кандидат в мэры высказал мысль, что пусть ему дадут задание и он его выполнит, - пересказывает Райк встречу. - Кто даст это задание? Председатель городского собрания? Руководство горсобрания? Руководитель коалиционной фракции? Правление партии? Каждый сможет уже по делам господина Тоотса решить, идет речь об умудренном жизнью танкисте или о мэре.
Райк отметила как пример, что Тоотс весьма путанно говорит о переводе на эстоноязычное обучение, а это является одной из самых чувствительных для Нарвы тем.
- Господин Тоотс подтвердил, что закон надо выполнять и эстонский язык надо знать. И развил далее мысль, что учиться можно было бы все же на родном языке, и если переходить на государственный язык, то с детского сада, а учителей в Нарве нет. На мой взгляд, в этих мыслях есть глубокое центристское противоречие, которое вводит людей в заблуждение, - прокомментировала Райк.
Она добавила, что готова будет встретиться с мэром Яаном Тоотсом на следующей неделе, о чем они уже якобы договорились. "Надеюсь, что несколько начатых прежде дел и проектов будут развиваться далее, все так же на благо города", - заключила Райк, рассчитывающая на преемственность.