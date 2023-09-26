В Нарвском горсобрании сегодня проходит встреча с возможным новым мэром Нарвы

Член Центристской партии Эстонии Яан Тоотс является вероятным кандидатом в мэры Нарвы, о чем "Северное побережье" писало неделей ранее. Теперь Тоотс снова приехал в приграничный город, чтобы провести встречу с депутатами городского собрания из правящей фракции "Narva".

По итогам встречи Тоотс, возможно, получит от местных политиков приглашение возглавить Нарвскую горуправу, то есть официально стать кандидатом в мэры и выйти в таком качестве на публику. Председатель фракции "Narva" Алексей Евграфов накануне встречи с Тоотсом предположил, впрочем, что новостей о кандидате в мэры в этот день еще может не быть.

Сам Тоотс в прошлом комментарии "Северному побережью" говорил о своем многолетнем интересе к Нарве: "Конечно, у меня есть интерес к Нарве, мне очень важно, как сейчас живут нарвитяне". Также Тоотс был возможным кандидатом в мэры и весной 2022 года, как только закачалось кресло под Катри Райк.

Напомним, Катри Райк лишилась должности мэра 16 сентября нынешнего года, когда большинство членов городского собрания объединились во фракцию "Narva" и выразили Райк вотум недоверия. Ей поставили в вину неумение наладить сотрудничество между горуправой и горсобранием, а также якобы некомпетентность, проявленную в ряде вопросов.