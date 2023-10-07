ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Присяга по-нарвски от будущих полицейских и пограничников

На Ратушной площади Нарвы 130 курсантов Колледжа полиции и погранохраны Академии внутренней обороны Эстонии принесли присягу.
Как отметили в вузе, эта в общем традиционная церемония прошла в Нарве 6 октября впервые. Присягу принял министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
Участие в церемонии стало первым публичным выходом Яана Тоотса, накануне избранного новым мэром города Нарва.
Ректор Академии внутренней обороны Куно Таммеару подчеркнул важность того, что церемония принесения присяги в этом году проходит в максимально приближенной к народу обстановке. "Наши кадеты служат народу Эстонии, и это логично, что церемония принятия присяги проходит в присутствии жителей нашей страны".
Присяга принимается перед первой учебной практикой. Кадеты обязались быть верными конституционному порядку Эстонии, неукоснительно следовать правовым нормам, справедливо и беспристрастно осуществлять возложенные на них полномочия, честно и добросовестно исполнять свои служебные обязанности. Заверенный подписью текст присяги хранится в служебном досье должностного лица в течение всего периода службы.