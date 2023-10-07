ИНТЕРВЬЮ ⟩ Дядя Лёша ищет заблудившихся грибников: "Купировать эмоции - профессиональный навык"

- Верным ли будет предположение, что ваше объединение ищет пропавших лучше, чем полиция?

- До нас доходит не так много поисков, потому что в большинстве случаев полиция справляется сама. Если у человека с собой работающий телефон и он позвонил на 112, то его геопозицию во многих случаях определят - и человека скоро найдут. Да даже если геопозицию не определить по звонку, то у полиции есть свои быстрые методы поиска. У полиции тоже есть собаки, а еще - вертолет. Мы же выходим на поиски, когда дело уже плохо, и в этом случае у нас может получаться, действительно, лучше, потому что это наша специализация. Сама причина нашего существования - отсутствие огромного людского ресурса на государственной службе, и поэтому общество берет на себя ряд функций, помогая государству.

- Нет ли соперничества с полицией? Важно, кто нашел пропавшего?

- Такое ощущение поначалу складывалось, и было какое-то напряжение. Оно пропало, может, с момента заключения между нами договора. Может, также помогло наше неформальное общение в процессе поисков. Сейчас мне кажется, что и намека нет ни на какое соперничество. Мы всегда слышим слова благодарности.