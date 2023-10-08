ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу одно дерево уже упало на детскую площадку, второе угрожает упасть

Сильный ветер завалил огромное старое дерево на детской площадке в Светлом парке. Пострадавших людей нет. Несильно повреждены некоторые игровые конструкции.

Еще один большой ствол удержался на ветвях соседних деревьев и может рухнуть в любой момент. Несмотря на это, ограждения безопасности вокруг детской площадки нет.

Власти Нарва-Йыэсуу намерены заняться устранением последствий шторма в рабочие дни. Экстренные работы были проделаны силами спасателей и местных жителей.

Улица Нурме все еще остается в одном месте перекрытой упавшим деревом.