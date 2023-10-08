ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарва-Йыэсуу одно дерево уже упало на детскую площадку, второе угрожает упасть

Курортный город на берегу Финского залива сильно потрепало субботним штормом.
Сильный ветер завалил огромное старое дерево на детской площадке в Светлом парке. Пострадавших людей нет. Несильно повреждены некоторые игровые конструкции.
Еще один большой ствол удержался на ветвях соседних деревьев и может рухнуть в любой момент. Несмотря на это, ограждения безопасности вокруг детской площадки нет.
Власти Нарва-Йыэсуу намерены заняться устранением последствий шторма в рабочие дни. Экстренные работы были проделаны силами спасателей и местных жителей.
Улица Нурме все еще остается в одном месте перекрытой упавшим деревом.
В целом в Нарва-Йыэсуу много поваленных деревьев, поврежденных заборов, оборванных проводов электроснабжения. На городском кладбище тоже упало большое дерево - прямо на могилы. В порту Нарва-Йыэсуу у причала затонул катер.