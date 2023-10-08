Пострадавшему от избиения вице-мэру некогда после шторма лечиться дома

Накануне вечером подвергшийся агрессивному избиению вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков уже вернулся к своей неотложной работе, о чем написал новостной портал Rus.Postimees.
- Ощущение, что вчера меня избили, конечно, есть. Лицо слегка опухшее, глаз синий, фрагменты зубов откололись, - рассказал Сечков корреспонденту Postimees.
Несмотря на столь незавидное ощущение, вице-мэр уже в воскресенье вернулся к работе, так как ветер неслабо потрепал шахтерский город.
Нападение, как отмечает "Postimees", не сломило вице-мэра Сечкова: "Это только делает меня сильнее, я получил очень много сообщений поддержки и звонков от моих хороших знакомых, друзей и коллег. Это просто нужно пережить, а дальше уже будет лучше".
Как ранее написало "Северное побережье", в субботу в 19.50 на кохтла-ярвеской улице Эхитаяте 59-летний разъяренный мужчина повалил на землю 26-летнего вице-мэра Эрика Сечкова, занятого работой, и несколько раз ударил его ногой по лицу. Нападавший был задержан полицией, а пострадавшего Сечкова медики отправили на домашнее лечение.