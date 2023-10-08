Пострадавшему от избиения вице-мэру некогда после шторма лечиться дома

- Ощущение, что вчера меня избили, конечно, есть. Лицо слегка опухшее, глаз синий, фрагменты зубов откололись, - рассказал Сечков корреспонденту Postimees.

Несмотря на столь незавидное ощущение, вице-мэр уже в воскресенье вернулся к работе, так как ветер неслабо потрепал шахтерский город.

Нападение, как отмечает "Postimees", не сломило вице-мэра Сечкова: "Это только делает меня сильнее, я получил очень много сообщений поддержки и звонков от моих хороших знакомых, друзей и коллег. Это просто нужно пережить, а дальше уже будет лучше".