Министерство не будет участвовать в создании Кренгольмского квартала культуры

"К сожалению, должны признать, что Министерство культуры не имеет возможности участвовать в создании новых фондов, за исключением процессов реорганизации уже существующих учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры", - написала канцлер министерства Кристина Алликсаар в своем письме, направленном в Нарвскую горуправу и ТОО "Narva Gate" - собственнику кренгольмской недвижимости.

Алликсаар при этом отметила, что безусловно поддерживает реализацию самой идеи культурного квартала "Manufaktuur" и считает важным развивать культурную жизнь в регионе.

"Отметим, что, по нашей оценке, отказ государства от участия в создании фонда не препятствует привлечению средств фонда "Капитал культуры" к реконструкции Кренгольмского культурного квартала", - добавила канцлер министерства.

Как ранее писало "Северное побережье", изначальное решение о финансировании проекта "Manufaktuur" было принято Рийгикогу в 2021 году, когда его народные избранники постановили поддержать строительство и реконструкцию ряда объектов культуры государственного значения в Нарве, Тарту, Раквере и Таллинне. Несмотря на одобрение со стороны депутатов на Тоомпеа, в Нарве проект кренгольмского культурного квартала не начал тут же развиваться в галопирующем темпе.

Одним из тормозящих факторов стали сомнения депутатов в Нарвском городском собрании, которым весной 2023 года предложили первый черновик учредительного договора для целевого фонда "Kreenholmi Kultuurikvartal", который надо создать на троих городу с владельцем кренгольмской недвижимости и Министерством культуры. Проект договора был раскритикован в городском собрании тогда правившей коалицией и отложен.