Госсуд остановил строительство Аувереского завода масел

АО "Enefit Power" (тогда АО "Enefit Energiatootmine") 18 ноября 2019 года подало в Нарва-Йыэсуускую горуправу ходатайство о разрешении на строительство в деревне Аувере завода масел, и горуправа выдала такое разрешение 27 марта 2020 года. Природоохранная организация НКО "Loodusvõlu" 26 апреля 2020 года подала в Тартуский административный суд жалобу, чтобы добиться отмены разрешения на строительство, утверждая, что оно противоречит международным климатическим соглашениям и влияние строительства не было оценено требуемым образом.

Как Тартуский административный суд, так и Тартуский окружной суд ранее не удовлетворили жалобу природоохранной организации. Однако 11 октября Госсуд отменил решения тех судов и принял новое решение по данному делу, которым удовлетворил жалобу природоохранной организации, то есть отменил оспариваемое разрешение на строительство.

По оценке Госсуда, для принятия решения о выдаче разрешения на строительство не были выяснены все значительные влияния на окружающую среду. Главная ошибка состояла в том, что совершенно не было оценено влияние на птичью территорию Пухату, относящуюся к сети "Natura". Ошибки имелись также при оценке климатической чувствительности и влияния обращения с фенольной водой. В то же время климатическое влияние завода для принятия решения о выдаче разрешения на строительство было оценено надлежащим образом.

Отмена разрешения на строительство означает, что продолжать строительство завода нельзя.

Поскольку строительство завода не завершено и будущее незавершенного строения неясное, то Госсуд назначил срок в два месяца, в течение которого можно выполнить в виде исключения такие строительные работы, которые необходимы для гарантии безопасности и сохранности незавершенного строения.

Горуправа Нарва-Йыэсуу должна продолжить производство по выдаче разрешений на строительство и исправить ошибки, ранее допущенные при оценке влияния на окружающую среду.

Госсуд также взыскал также с Нарва-Йыэсууской горуправы в пользу некоммерческого объединения "Loodusvõlu" более 15000 евро для покрытия судебных издержек.