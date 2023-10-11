Госсуд остановил строительство Аувереского завода масел

Госсуд отменил в среду выданное АО "Enefit Power" разрешение на строительство завода масел, так как при выдаче разрешения были допущены ошибки при оценке влияния на окружающую среду.
АО "Enefit Power" (тогда АО "Enefit Energiatootmine") 18 ноября 2019 года подало в Нарва-Йыэсуускую горуправу ходатайство о разрешении на строительство в деревне Аувере завода масел, и горуправа выдала такое разрешение 27 марта 2020 года. Природоохранная организация НКО "Loodusvõlu" 26 апреля 2020 года подала в Тартуский административный суд жалобу, чтобы добиться отмены разрешения на строительство, утверждая, что оно противоречит международным климатическим соглашениям и влияние строительства не было оценено требуемым образом.
Как Тартуский административный суд, так и Тартуский окружной суд ранее не удовлетворили жалобу природоохранной организации. Однако 11 октября Госсуд отменил решения тех судов и принял новое решение по данному делу, которым удовлетворил жалобу природоохранной организации, то есть отменил оспариваемое разрешение на строительство.
По оценке Госсуда, для принятия решения о выдаче разрешения на строительство не были выяснены все значительные влияния на окружающую среду. Главная ошибка состояла в том, что совершенно не было оценено влияние на птичью территорию Пухату, относящуюся к сети "Natura". Ошибки имелись также при оценке климатической чувствительности и влияния обращения с фенольной водой. В то же время климатическое влияние завода для принятия решения о выдаче разрешения на строительство было оценено надлежащим образом.
Отмена разрешения на строительство означает, что продолжать строительство завода нельзя.
Поскольку строительство завода не завершено и будущее незавершенного строения неясное, то Госсуд назначил срок в два месяца, в течение которого можно выполнить в виде исключения такие строительные работы, которые необходимы для гарантии безопасности и сохранности незавершенного строения.
Горуправа Нарва-Йыэсуу должна продолжить производство по выдаче разрешений на строительство и исправить ошибки, ранее допущенные при оценке влияния на окружающую среду.
Госсуд также взыскал также с Нарва-Йыэсууской горуправы в пользу некоммерческого объединения "Loodusvõlu" более 15000 евро для покрытия судебных издержек.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, находящийся сейчас в отпуске за рубежом, пока не смог прокомментировать новость из Госсуда. Он сказал, что его коллеги в городской управе в ближайшее время ознакомятся с решением - и тогда будет дан ответ о возможных дальнейших действиях в отношении разрешения на строительство завода масел.