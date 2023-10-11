Строящее в Аувере новый завод сланцевых масел АО "Enefit Power" является дочерним предприятием государственного концерна "Eesti Energia". Госсуд 11 октября отменил разрешение на строительство завода, так как были допущены ошибки при оценке влияния на окружающую среду. Председатель правления "Enefit Power" Андрес Вайнола сообщил "Северному побережью", что большая часть завода уже построена.
Госсуд отменил разрешение, когда большая часть завода масел уже построена
"Более 65 процентов инвестиций в строительство завода уже внесено и выплачено партнерам. Более 90 процентов строительства покрыто контрактами", - сказал Вайнола, уточнив, что общий объем инвестиций достигает 353 миллионов евро.
Достроено конденсационное отделение, смонтирована реторта и завершено строительство машинного зала. Работы были начаты еще в 2020 году, а оспоренное разрешение на строительство было выдано городской управой Нарва-Йыэсуу 27 марта 2020 года.
Теперь Госсуд дал два месяца на консервацию стройплощадки.
- Понятно, что все дальнейшие действия исходят из судебного решения, законов и климатических целей Эстонии. В решении Госсуда говорится, что горуправа Нарва-Йыэсуу должна продолжить процедуру выдачи разрешения на строительство. В том числе нужно прояснить вопросы о влиянии на окружающую среду в связи с оборотом фенольной воды, а также влиянием на птичью территорию Пухату, которое сопутствует эксплуатации строения, и сделать для этого необходимые процессуальные действия. Уже оцененное влияние на окружающую среду заново оценивать не нужно. Как только те аспекты будут изучены, Нарва-Йыэсуу сможет заново выдать разрешение, чтобы продолжить строительство, - сказал Вайнола.
По его словам, долгосрочной целью "Enefit Power" является создание в Ида-Вирумаа химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, следуя климатическим целям Эстонии. "Находящийся на этапе строительства пиролизный завод "Enefit" является частью такого видения", - заверил Вайнола.