Госсуд отменил разрешение, когда большая часть завода масел уже построена

"Более 65 процентов инвестиций в строительство завода уже внесено и выплачено партнерам. Более 90 процентов строительства покрыто контрактами", - сказал Вайнола, уточнив, что общий объем инвестиций достигает 353 миллионов евро.

- Понятно, что все дальнейшие действия исходят из судебного решения, законов и климатических целей Эстонии. В решении Госсуда говорится, что горуправа Нарва-Йыэсуу должна продолжить процедуру выдачи разрешения на строительство. В том числе нужно прояснить вопросы о влиянии на окружающую среду в связи с оборотом фенольной воды, а также влиянием на птичью территорию Пухату, которое сопутствует эксплуатации строения, и сделать для этого необходимые процессуальные действия. Уже оцененное влияние на окружающую среду заново оценивать не нужно. Как только те аспекты будут изучены, Нарва-Йыэсуу сможет заново выдать разрешение, чтобы продолжить строительство, - сказал Вайнола.