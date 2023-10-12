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Из утонувшего в Нарва-Йыэсуу катера в реку вытекло топливо

Илья Смирнов
, журналист
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В порту Нарва-Йыэсуу затонул катер.
В порту Нарва-Йыэсуу затонул катер. Фото: Alexander Rudnitskiy

Во время шторма в ночь на воскресенье, 8 октября, в порту Нарва-Йыэсуу утонул катер, из которого начало вытекать топливо. Сам катер пока остается в воде.

Спасателей вызвали днем 11 октября в порт Нарва-Йыэсуу, где обнаружили утечку топлива из недавно утонувшего катера, все еще находящегося в воде. Владелец катера не мог сам собрать разлившееся топливо, а из-за сильного ветра площадь загрязнения увеличивалась.

Для локализации разлива спасатели применили боновое заграждение, которое помогло собрать топливо.

Сам катер его собственник планирует поднимать из воды в скором времени, как выяснило "Северное побережье". Для этого заказываются тяжелый автокран и услуги водолаза.

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