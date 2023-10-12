Из утонувшего в Нарва-Йыэсуу катера в реку вытекло топливо

Спасателей вызвали днем 11 октября в порт Нарва-Йыэсуу, где обнаружили утечку топлива из недавно утонувшего катера, все еще находящегося в воде. Владелец катера не мог сам собрать разлившееся топливо, а из-за сильного ветра площадь загрязнения увеличивалась.