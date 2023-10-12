Яанус Пурга официально назначен представителем правительства в Ида-Вирумаа

Яанус Пурга, назначенный в новой должности региональным министром Мадисом Калласом, приступит к работе 16 октября. Рабочее место будет находиться в Йыхви.

По словам Калласа, конкуренция была очень сильной. "Высокая мотивация Яанус Пурга, всесторонние знания и разносторонний опыт, сильная деловая подготовка, четкое видение будущего региона и ориентация на решения говорят в пользу Яануса Пурга", - сказал Каллас и добавил, что желает региональному представителю правительства успехов и сил для решения различных задач. "У него есть все предпосылки для того, чтобы добиться успеха на этой должности", - добавил министр.

Сам Пурга признал, что в Ида-Вирумаа предстоит решить множество проблем. "Я очень многое получил от Ида-Вирумаа и теперь хочу вернуть это своему уезду", - сказал он. "Я верю в способность региона адаптироваться к предстоящим изменениям, и в будущем мы можем только выиграть".