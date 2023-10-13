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Молдаване очень массово едут на эстонскую границу ради "штемпельного туризма"

Эрик Калда
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Паспортный контроль на Нарвском погранпункте.
Паспортный контроль на Нарвском погранпункте. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Количество граждан Молдовы, прибывающих из России к эстонским погранпунктам, включая Нарвский погранпункт, выросло в три раза в сравнении с периодом четырехлетней давности. Количество же молдаван, отправленных с эстонской границы обратно, выросло почти в десять раз.

Начальник отдела пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар признал в комментарии "Северному побережью", что наряду с ростом миграции увеличилось и количество случаев, когда пограничники не пропускают граждан Молдовы в Эстонию.

- В этом году мы пресекли въезд граждан Молдовы в Эстонию почти 1400 раз. Основная причина заключается в том, что на границе делаются ложные заявления о цели поездки, или же у лица, пересекающего границу, нет документов, подтверждающих цель поездки, - сказал Коммусаар.

В ходе пресечения въезда граждан Молдовы в Эстонию выяснилось необычное обстоятельство: люди, прибывающие на границу с Эстонией, на самом деле и не хотят въезжать в страну. "Очень часто это делается с целью так называемого "штемпельного туризма", - рассказал Коммусаар.

Дело в том, что многим молдаванам, живущим и работающим в России, через определенный период времени приходится покидать Россию, чтобы сохранить легальную возможность оставаться в стране. Для этого им нужен штамп в паспорте о выезде из России.

- Поскольку целью этих людей, пересекающих границу, на самом деле не является въезд в Эстонию, наши пограничники не позволяют им пересечь границу и отправляют их обратно в Россию. Так называемым штемпельным туризмом нет смысла заниматься направляясь в Эстонию; те пересекающие границу, цель которых неясна, получат на границе отрицательный ответ, - сказал глава эстонской погранохраны.

И все-таки эти люди из Молдовы достигают свой цели: при выезде из России российские пограничники ставят им в паспорте штамп о выезде, тогда как эстонские пограничники ставят отметку о запрете въезда. Российские законы формально выполнены: человек временно покинул территорию России и после этого может легально возвращаться туда же.

Департамент полиции и погранохраны подсчитал, что если за восемь месяцев 2019 года восточную границу Эстонии (как при въезде, так и при выезде из страны) пересекли 7460 граждан Молдовы, из которых 121 был отправлен обратно, то в последующие два года из-за пандемии COVID-19 эта цифра сократилась за те же месяцы в несколько раз. Например, в 2021 году было 511 пересечений границы.

В прошлом же году, когда Россия начала полномасштабную агрессию против Украины, количество пересечений границы молдаванами на восточной границе Эстонии за первые восемь месяцев года выросло до 11044, а развернули на границ 251 гражданина Молдовы. За тот же период 2023 года эти цифры составили 23766 и 1270 соответственно.

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