Оклад представителя правительства в Ида-Вирумаа превысит пять тысяч

Министр по делам регионов Мадис Каллас сообщил Delfi, что зарплата специального представителя правительства будет равна окладу вице-канцлера Министерства регионального развития и сельского хозяйства, то есть 5130 евро брутто в месяц.

Напомним, Яанус Пурга 12 октября был назначен на новую созданную должность представителя правительства в Ида-Вирумаа. В конкурсе на это место участвовали 34 кандидата. Как победитель конкурса Пурга приступит к новой работе с понедельника 16 октября, и его офис будет располагаться в Йыхви.