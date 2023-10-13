В Нарве приглашают желающих обучиться спасению жизни при помощи дефибриллятора

Как напомнили в Нарвской больнице, 16 октября проходит европейская акция "Твои руки спасают жизни" или "Запусти сердце". Цель - научить каждого человека спасать жизнь. Нарвские медики в сотрудничестве с муниципальным фондом "Narva Linna Arendus" хотят в очередной раз привлечь внимание горожан к тому, что каждый может научиться оказывать первую помощь и делать сердечно-легочную реанимацию.

В Эстонии, как отметили в Нарвской больнице, около 700 человек ежегодно умирают из-за внезапной сердечной смерти или первичной остановки сердца в чьем-нибудь присутствии. И хотя люди, включая нарвитян, стали более смелыми в оказании первой помощи, эти навыки по-прежнему надо совершенствовать.

При содействии "Narva Linna Arendus" во многих общественных местах приграничного города с высокой проходимостью уже установлены дефибрилляторы (AED). 16 октября в течение дня медики Нарвской больницы будут обучать всех желающих на тех местах, где установлены дефибрилляторы, как ими пользоваться при внезапной остановке сердца.