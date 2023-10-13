Представлен полный состав Нарвской горуправы мэра Яана Тоотса

Нарвское горсобрание на очередном заседании 19 октября планирует утвердить новый состав городской управы, предлагаемый недавно избранным мэром Нарвы Яаном Тоотсом.
Согласно представленному проекту решения, Нарвская городская управа будет состоять из трех человек: мэра, вице-мэра и еще одного члена горуправы.
Мэром Нарвы, то есть руководителем Нарвской городской управы был избран 5 октября Яан Тоотс.
Членом горуправы в должности вице-мэра Тоотс предложил Олега Карпикова, о котором "Северное побережье" рассказало накануне.
Третьим членом горуправы предложена Елена Голубева, которая по должности является директором Финансового департамента. Голубева была членом горуправы и при мэре Нарвы Катри Райк, и до нее, а после снятия Райк с должности - и вплоть до утверждения нового состава горуправы - Голубева исполняет обязанности мэра.
За исполнение работы члена Нарвской горуправы Голубевой будет ежемесячно выплачиваться компенсация в размере 298 евро.
Вице-мэру Олегу Карпикову предлагается назначить должностной оклад в размере 3500 евро в месяц.
Оклад мэра Нарвы составляет 4000 евро в месяц.
С утверждением нового состава городской управы мэр Нарвы Яан Тоотс окончательно вступит во властные полномочия.