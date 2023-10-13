Представлен полный состав Нарвской горуправы мэра Яана Тоотса

Согласно представленному проекту решения, Нарвская городская управа будет состоять из трех человек: мэра, вице-мэра и еще одного члена горуправы.

Третьим членом горуправы предложена Елена Голубева, которая по должности является директором Финансового департамента. Голубева была членом горуправы и при мэре Нарвы Катри Райк, и до нее, а после снятия Райк с должности - и вплоть до утверждения нового состава горуправы - Голубева исполняет обязанности мэра.