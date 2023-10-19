Дни библиотек пригласят двигаться от одного мероприятия к другому

Начинающиеся в пятницу по всей Эстонии Дни библиотек призывают, как это и свойственно Году движения, передвигаться с одного мероприятия на другое - происходящие повсюду разнообразные мероприятия являются хорошим поводом, чтобы поддержать в хорошей форме как дух, так и тело.
В Йыхвискую центральную библиотеку стоит зайти также за день до начала Дней библиотек: в четверг, 19 октября в 16.00 тут пройдут краткие курсы оживления, на которых Ида-Вирумааское общество Эстонского Красного Креста научит приемам оживления и предоставит всем возможность применить их на деле.
20 октября с 12.00 до 15.00 в рамках дня чтения вслух будут читать вместе с детьми прекрасные эстонские детские книги, в круг читателей приглашаются также бабушки-дедушки.
23 октября в 17.30 запланирован вечер кино и беседы "Põrgu katlakütja". В гости придут авторы фильма Куллар Виймне и Эрик Норкроос. "Это достойная история, которую мы обсудим после просмотра. Сам "põrgu katlakütja" ("адский кочегар") скульптор Айвар Симсон тоже будет на месте", - прокомментировала руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард.
25 октября в 11.00 веб-полицейский Йыхвиского отделения полиции Дарья Парк проведет инфочас на русском языке "Не дай себя обмануть!". "Веб-полицейский расскажет о различных мошенничествах и даст необходимую информацию, как распознать обманы. Очень печально читать в газетах сообщения полиции о том, как тот или иной пожилой человек снова потерял свои сбережения из-за своей доверчивости", - пояснила Тийа Линнард.
Две сильные дамы
27 октября в 17.30 состоится салонный вечер большого зала - моноспектакль Ивики Майдре "Вдова полковника и хозяйка мызы Вока". "Вдова полковника и хозяйка мызы Вока - две очень сильные дамы. Однако Ивика Майдре еще сильнее: она в одиночку справляется с обеими ролями", - сказала Тийа Линнард. Во время салонного вечера будет открыто кафе хутора Тагавялья.
Закончатся библиотечные дни 30 октября беседой о прочитанных летом книгах, однако мероприятия продолжатся также в ноябре. Например, 2 ноября можно будет провести вечер Дня поминовения с писателем Тыну Ыннепалу, беседу с которым проведет журналист и режиссер Яан Тоотсен.
Десятки мероприятий
В Силламяэской библиотеке тоже пройдет много мероприятий как до Дней библиотек, так и во время и после них. В течение октября библиотека организует в собственных стенах и за их пределами около полусотни мероприятий. Например, 21 октября состоится встреча с известным гидом Александром Опенко, который представит свою новую книгу. 25 октября можно будет поучаствовать в мастер-классе по кружевоплетению, который проведет Надежда Кордас.
Ийзакуская библиотека сосредоточится в библиотечные дни на том, чтобы читатели могли сами себя обслуживать в библиотеке: 23 октября интересующихся ознакомят с порталом самообслуживания www.lugeja.ee и с абонентской платформой MIRKO. 30 октября в библиотеке пройдет день самообслуживания, когда читателей пригласят самим брать для себя чтиво, а работники библиотеки им в этом помогут.