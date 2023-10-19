Дни библиотек пригласят двигаться от одного мероприятия к другому

В Йыхвискую центральную библиотеку стоит зайти также за день до начала Дней библиотек: в четверг, 19 октября в 16.00 тут пройдут краткие курсы оживления, на которых Ида-Вирумааское общество Эстонского Красного Креста научит приемам оживления и предоставит всем возможность применить их на деле.

20 октября с 12.00 до 15.00 в рамках дня чтения вслух будут читать вместе с детьми прекрасные эстонские детские книги, в круг читателей приглашаются также бабушки-дедушки.

23 октября в 17.30 запланирован вечер кино и беседы "Põrgu katlakütja". В гости придут авторы фильма Куллар Виймне и Эрик Норкроос. "Это достойная история, которую мы обсудим после просмотра. Сам "põrgu katlakütja" ("адский кочегар") скульптор Айвар Симсон тоже будет на месте", - прокомментировала руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард.

25 октября в 11.00 веб-полицейский Йыхвиского отделения полиции Дарья Парк проведет инфочас на русском языке "Не дай себя обмануть!". "Веб-полицейский расскажет о различных мошенничествах и даст необходимую информацию, как распознать обманы. Очень печально читать в газетах сообщения полиции о том, как тот или иной пожилой человек снова потерял свои сбережения из-за своей доверчивости", - пояснила Тийа Линнард.

Две сильные дамы