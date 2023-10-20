Мэра Нарвы спрашивают о будущем культурного квартала

Находящаяся в оппозиции Нарвского горсобрания фракция "Respekt" направила мэру Яану Тоотсу запрос, в котором выражает желание узнать точку зрения городской власти на будущее проекта Кренгольмского культурного квартала.
Подавшие запрос отмечают, что эту тему активно обсуждают в СМИ и она интересует жителей города, однако точка зрения нынешней городской власти по этому вопросу неизвестна.
Авторы запроса желают знать, заинтересовано ли Нарвское горуправление в Кренгольмском культурном квартале и в создании для него целевого учреждения. Спрашивают также о сотрудничестве с государством в случае данного проекта и о том, как город собирается информировать горожан обо всем, что связано с культурным кварталом.
На этой неделе министр культуры Хейди Пурга сообщила, что правительство отказывается от участия в целевом учреждении, создаваемом для развития проекта нарвского культурного квартала, так как изменилась ситуация с безопасностью и ухудшились отношения с Россией вследствие войны в Украине.