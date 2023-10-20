Мэра Нарвы спрашивают о будущем культурного квартала

Подавшие запрос отмечают, что эту тему активно обсуждают в СМИ и она интересует жителей города, однако точка зрения нынешней городской власти по этому вопросу неизвестна.

Авторы запроса желают знать, заинтересовано ли Нарвское горуправление в Кренгольмском культурном квартале и в создании для него целевого учреждения. Спрашивают также о сотрудничестве с государством в случае данного проекта и о том, как город собирается информировать горожан обо всем, что связано с культурным кварталом.