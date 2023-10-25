Утверждение премьер-министра Каи Каллас, будто высокая безработица в Ида-Вирумаа объясняется тем, что здесь много, по сравнению с другими уездами, неработающих женщин, не соответствует истине, как и некоторые другие связанные с безработицей в уезде утверждения, высказанные ею в интервью «Северному побережью».
ПРОВЕРКА ФАКТА ⟩ Слова премьер-министра о том, что в Ида-Вирумаа безработица велика из-за неработающих женщин, не соответствуют истине
В данном на прошлой неделе «Северному побережью» интервью премьер-министр Кая Каллас объяснила высокий, по сравнению с другими уездами, уровень безработицы в Ида-Вирумаа так: «Безработица в Ида-Вирумаа очень высока, и мы знаем, почему это так. Здесь ведь много неработающих женщин, по сравнению с другими регионами, где работают все».
По данным Кассы по безработице, в сентябре нынешнего года в Ида-Вирумаа было зарегистрировано 6734 безработных. Среди них женщины составляли 53% и мужчины 47%. Среди жителей Ида-Вирумаа женщины составляют, по данным Департамента статистики, 54%, то есть их доля среди безработных даже немного меньше, чем среди жителей уезда в общем.
По сравнению с другими уездами доля женщин среди безработных в Ида-Вирумаа тоже вовсе не самая высокая. По этому показателю Ида-Вирумаа уступает также среднему по Эстонии показателю - во всей Эстонии доля безработных женщин равна 53,5%.
Например, в Харьюмаа, являющемся самым большим уездом Эстонии, где, соответственно, и количество безработных самое большое, доля женщин среди безработных составляет целых 56%. Доля женщин среди безработных превышает 50% в большинстве уездов.
В том же интервью было еще несколько ошибочных утверждений Каи Каллас на тему безработицы в Ида-Вирумаа. Она сказала, что если какие-то рабочие места исчезают, то об этом говорят все, так как это негативная новость. «Если же создается новое предприятие, то об этом не говорит никто», - сказала она.
«Севернее побережье» может привести десятки примеров статей, касающихся создания новых рабочих мест. Будь то материалы о заводах масел Eesti Energia и VKG, о предприятии Aquaphor, о заводе ветрогенераторов в Кохтла-Ярве и о многих других предприятиях, действующих в промышленных зонах Ида-Вирумаа. Все дело в том, что новых рабочих мест появлялось меньше ожидаемого, поэтому уровень безработицы в Ида-Вирумаа и являлся последние пару десятилетий, за краткосрочными исключениями, более высоким, нежели в любом другом уезде.
Говоря о замалчивании появления новых рабочих мест, премьер-министр противоречила также сама себе, когда в том же интервью упомянула статью в газете «Деловые ведомости», в которой приводился обзор того, сколько новых рабочих мест планируется создать за ближайшие годы в Ида-Вирумаа.
Когда бравший интервью журналист «Северного побережья» Эрик Калда заметил, что зеленый поворот за несколько лет уже уничтожил тысячи рабочих мест сланцевой промышленности Ида-Вирумаа, а новых рабочих мест взамен особо и не появилось, то Кая Каллас сказала, что это не соответствует истине.
В то же время полученные от Eesti Energia данные подтверждают, что если в 2012 году на предприятиях сланцевой промышленности Eesti Energia трудились 5271 работник, то сейчас почти наполовину меньше - 2816 работников. Исчезли 2455 рабочих места. Поскольку, по оценке Eesti Energia, одному рабочему месту в сланцевой промышленности сопутствуют еще три косвенных рабочих места, то в Ида-Вирумаа за 11 лет исчезло около 10000 рабочих мест, так или иначе связанных со сланцевой промышленностью.
Премьер-министр Кая Каллас сказала также, что в 2023 году в Ида-Вирумаа исчезнут 780 рабочих мест, однако взамен появятся 2640 новых. В статистике Кассы по безработице, такое изменение до сих пор никак не проявилось. В начале 2023 года уровень безработицы в Ида-Вирумаа составлял 12,1%, а по состоянию на 23 октября нынешнего года он составил 12,2%. Данное утверждение Каи Каллас теоретически еще может оказаться правдивым, ведь до конца 2023 года остается еще чуть больше двух месяцев. Однако для этого тут должен начаться бум открытия новых предприятий, каких-либо признаков какового пока нет.