ПРОВЕРКА ФАКТА ⟩ Слова премьер-министра о том, что в Ида-Вирумаа безработица велика из-за неработающих женщин, не соответствуют истине

«Севернее побережье» может привести десятки примеров статей, касающихся создания новых рабочих мест. Будь то материалы о заводах масел Eesti Energia и VKG, о предприятии Aquaphor, о заводе ветрогенераторов в Кохтла-Ярве и о многих других предприятиях, действующих в промышленных зонах Ида-Вирумаа. Все дело в том, что новых рабочих мест появлялось меньше ожидаемого, поэтому уровень безработицы в Ида-Вирумаа и являлся последние пару десятилетий, за краткосрочными исключениями, более высоким, нежели в любом другом уезде.

Говоря о замалчивании появления новых рабочих мест, премьер-министр противоречила также сама себе, когда в том же интервью упомянула статью в газете «Деловые ведомости», в которой приводился обзор того, сколько новых рабочих мест планируется создать за ближайшие годы в Ида-Вирумаа.

Когда бравший интервью журналист «Северного побережья» Эрик Калда заметил, что зеленый поворот за несколько лет уже уничтожил тысячи рабочих мест сланцевой промышленности Ида-Вирумаа, а новых рабочих мест взамен особо и не появилось, то Кая Каллас сказала, что это не соответствует истине.

В то же время полученные от Eesti Energia данные подтверждают, что если в 2012 году на предприятиях сланцевой промышленности Eesti Energia трудились 5271 работник, то сейчас почти наполовину меньше - 2816 работников. Исчезли 2455 рабочих места. Поскольку, по оценке Eesti Energia, одному рабочему месту в сланцевой промышленности сопутствуют еще три косвенных рабочих места, то в Ида-Вирумаа за 11 лет исчезло около 10000 рабочих мест, так или иначе связанных со сланцевой промышленностью.