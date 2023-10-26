ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительство отстранилось от осознания истинных проблем Ида-Вирумаа

Чем чаще премьер-министр, да и некоторые другие члены правительства, высказываются на связанные с Ида-Вирумаа темы, тем яснее становится, что они очень слабо осознают, если осознают вообще, реальные проблемы здешнего региона.
Вместо этого они зацикливаются на своих тезисах или идеях фикс, нередко явно противоречащих реальности. Долгое время являвшийся премьер-министром и председателем Партии реформ Андрус Ансип в своих утверждениях опирался большей частью на статистику. Нынешняя же глава правительства Кая Каллас пытается выдать за истину собственные теории и заветные желания, которые в лучшем случае имеют лишь слабую связь с действительностью.
Возьмем в качестве примера хотя бы сказанное ею в интервью, данном "Северному побережью" на прошлой неделе. Что безработица в Ида-Вирумаа велика якобы потому, что здешние женщины не ходят на работу, или что в Ида-Вирумаа нынче создано новых рабочих мест в три с лишним раза больше, чем исчезло старых (в то время как уровень безработицы по-прежнему превышает 12%, что является самым высоким показателем в стране). Или что рабочие места в сланцевой промышленности до сих пор не исчезали.
В Ида-Вирумаа самый высокий также уровень сравнительной бедности, что подтверждается и проведенным недавно инкассо-фирмой исследованием, в соответствии с результатами которого каждый пятый идавирусец оплачивает свои повседневные расходы займовыми деньгами.
Фонд справедливого перехода, конечно, поможет Ида-Вирумаа, однако только этого "чудо-средства" недостаточно. Необходимо признать сложность ситуации в Ида-Вирумаа, разработать четкий план действий и воздерживаться от подливания масла в огонь, каковым является торможение строительства нового завода масел.
В противном случае сложно будет оставаться оптимистами даже тем, кто вопреки всему по-прежнему верит, что ида-вирумааский стакан наполовину полон, а не наполовину пуст.