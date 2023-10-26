ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правительство отстранилось от осознания истинных проблем Ида-Вирумаа

Вместо этого они зацикливаются на своих тезисах или идеях фикс, нередко явно противоречащих реальности. Долгое время являвшийся премьер-министром и председателем Партии реформ Андрус Ансип в своих утверждениях опирался большей частью на статистику. Нынешняя же глава правительства Кая Каллас пытается выдать за истину собственные теории и заветные желания, которые в лучшем случае имеют лишь слабую связь с действительностью.

Возьмем в качестве примера хотя бы сказанное ею в интервью, данном "Северному побережью" на прошлой неделе. Что безработица в Ида-Вирумаа велика якобы потому, что здешние женщины не ходят на работу, или что в Ида-Вирумаа нынче создано новых рабочих мест в три с лишним раза больше, чем исчезло старых (в то время как уровень безработицы по-прежнему превышает 12%, что является самым высоким показателем в стране). Или что рабочие места в сланцевой промышленности до сих пор не исчезали.

В Ида-Вирумаа самый высокий также уровень сравнительной бедности, что подтверждается и проведенным недавно инкассо-фирмой исследованием, в соответствии с результатами которого каждый пятый идавирусец оплачивает свои повседневные расходы займовыми деньгами.

Фонд справедливого перехода, конечно, поможет Ида-Вирумаа, однако только этого "чудо-средства" недостаточно. Необходимо признать сложность ситуации в Ида-Вирумаа, разработать четкий план действий и воздерживаться от подливания масла в огонь, каковым является торможение строительства нового завода масел.