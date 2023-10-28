Государство лишило разрешения на оружие защитников нарвского красного танка

16 августа прошлого года правительство начало операцию по переносу красных памятников из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, в том числе самого известного из них - нарвского танка. В то же утро полиция превентивно задержала нескольких человек, которые, по оценке Департамента полиции и погранохраны (PPA), могли помешать успеху акции. В их числе был также Станислав.