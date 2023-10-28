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Государство лишило разрешения на оружие защитников нарвского красного танка

Эрик Калда
, журналист
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По решению правительства 16 августа прошлого года в Нарве демонтировали и увезли советский памятник-танк и другие красные знаки, что вызвало недовольство части жителей. Однако крупных беспорядков удалось избежать.
По решению правительства 16 августа прошлого года в Нарве демонтировали и увезли советский памятник-танк и другие красные знаки, что вызвало недовольство части жителей. Однако крупных беспорядков удалось избежать. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

После демонтажа советского памятника-танка и других красных символов в Нарве в августе прошлого года Департамент полиции и погранохраны аннулировал разрешения на оружие у трех человек в Ида-Вирумаа, поскольку они активно противодействовали переносу танка и, по мнению полиции, тем самым угрожали общественному порядку и государственной безопасности.

16 августа прошлого года правительство начало операцию по переносу красных памятников из Нарвы и Нарва-Йыэсуу, в том числе самого известного из них - нарвского танка. В то же утро полиция превентивно задержала нескольких человек, которые, по оценке Департамента полиции и погранохраны (PPA), могли помешать успеху акции. В их числе был также Станислав.

Отрицал антигосударственную деятельность

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