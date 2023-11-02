Йыхвиская галерея украсится кружевами

Ольга занимается плетением кружева с 14 лет. Закончила профессиональную школу кружева при Вологодском кружевном объединении "Снежинка", получив диплом по специальности "кружевница ручного плетения". С тех пор кружево является делом ее жизни. Высшее педагогическое образование получила в Санкт-Петербургском европейском университете. Училась в знаменитых кружевных школах Франции, Чехии и Кипра, также в других школах Европы.

За свои творения она удостоилась множества наград и дипломов на международных конкурсах, премии Министерства культуры, серебряного ордена за развитие и сохранение традиционного рукоделия. Является основателем и руководителем Нарвской школы кружева, лидером Гильдии кружевниц Эстонии.