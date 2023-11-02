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Йыхвиская галерея украсится кружевами

Ирина Кивисельг
, журналист
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Три года назад Ольга Кублицкая презентовала в Йыхви свою книгу, рассказывающую о том, как появилось и развивается искусство кружевоплетения в Европе и нашей стране, а сейчас покажет новую коллекцию кружева.
Три года назад Ольга Кублицкая презентовала в Йыхви свою книгу, рассказывающую о том, как появилось и развивается искусство кружевоплетения в Европе и нашей стране, а сейчас покажет новую коллекцию кружева. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В пятницу, 3 ноября в 16.00 в Йыхвиской городской галерее откроется новая персональная выставка изделий, сплетенных на коклюшках мастером по кружеву Ольгой Кублицкой.

Ольга занимается плетением кружева с 14 лет. Закончила профессиональную школу кружева при Вологодском кружевном объединении "Снежинка", получив диплом по специальности "кружевница ручного плетения". С тех пор кружево является делом ее жизни. Высшее педагогическое образование получила в Санкт-Петербургском европейском университете. Училась в знаменитых кружевных школах Франции, Чехии и Кипра, также в других школах Европы.

За свои творения она удостоилась множества наград и дипломов на международных конкурсах, премии Министерства культуры, серебряного ордена за развитие и сохранение традиционного рукоделия. Является основателем и руководителем Нарвской школы кружева, лидером Гильдии кружевниц Эстонии.

Ольга Кублицкая не редкий гость в концертном доме, но всякий раз находит, чем удивить. Украшения, панно, аксессуары и предметы интерьера - на новой выставке можно увидеть как классическое кружево, так и работы в стиле модерн с использованием современного материала, например, металлических золоченых нитей.

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