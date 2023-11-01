МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.11-09.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 2 ноября

* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки лоскутного шитья Ирины Хоревой "Väikeste sammude kunst" / "Искусство маленьких шагов". Выставка открыта до 30 ноября.

* B Йыхвиской библиотеке в 17.30 - вечер Дня поминовения усопших с Тыну Ыннепалу. С ним беседует журналист и режиссер Яан Тоотсен. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Õhtust, Léon!" / "Bonsoir, Léon!", спектакль театра "Von Glehn". Участвуют Маргус Прангель и Эдуард Сальмисту. После спектакля - концерт горлового пения, который ознакомит с техникой обертонного пения и отправит слушателя в путешествие, во время которого он услышит шаманский барабан, игил, варган, поющие чаши, свисток. На сцене - Маргус Прангель. Билет - 15-18 евро.

Пятница, 3 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски". Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

Хранительница традиций рукоделия Ольга Кублицкая. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки коклюшечного кружева руководителя Эстонской гильдии кружева Ольги Кублицкой "Кружевные ритмы". Выставка открыта до 30 ноября.