МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 02.11-09.11 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа со 2 по 9 ноября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 2 ноября
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки в 16.00 - открытие выставки лоскутного шитья Ирины Хоревой "Väikeste sammude kunst" / "Искусство маленьких шагов". Выставка открыта до 30 ноября.
* B Йыхвиской библиотеке в 17.30 - вечер Дня поминовения усопших с Тыну Ыннепалу. С ним беседует журналист и режиссер Яан Тоотсен. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Õhtust, Léon!" / "Bonsoir, Léon!", спектакль театра "Von Glehn". Участвуют Маргус Прангель и Эдуард Сальмисту. После спектакля - концерт горлового пения, который ознакомит с техникой обертонного пения и отправит слушателя в путешествие, во время которого он услышит шаманский барабан, игил, варган, поющие чаши, свисток. На сцене - Маргус Прангель. Билет - 15-18 евро.
Пятница, 3 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок чтения для русскоязычных детей "Loeme eesti keeles" / "Читаем по-эстонски". Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки коклюшечного кружева руководителя Эстонской гильдии кружева Ольги Кублицкой "Кружевные ритмы". Выставка открыта до 30 ноября.
* В Тойласком общественном доме в 16.00 - салонный вечер "Luulest lugudeni" / "От поэзии к рассказам". На салонном вечере в период поминовения писатель, путешественник, автор текстов Лаури Ряпп и актриса и поэтесса Анн-Май Тевахи отправят нас в путешествие из детства в сегодняшний день. Открыто салонное кафе. В продаже книги гостей. Плата за участие - 5 евро. Расчет только наличными. Подробная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Lords Of The Sound" с программой "The music of Hans Zimmer". Билет - 27,70-62,70 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Naised" / "Женщины", спектакль театра "IDEE" (на русском языке). Билет - 8 евро.
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - литературно-музыкальный вечер в период поминовения. A.M. Пооген поведет слушателей в путешествие по тропам фольклорной музыки Эстонии, Скандинавии и Угри-Мугри, где необычным образом звучат традиционные инструменты и традиционно звучат необычные инструменты. Вперемешку со сказками родственных народов из сказочной деревни Кийкла.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 в рамках XXIX Международного музыкального фестиваля имени Евгения Мравинского - камерный концерт: выступают Сергей Тютюник (скрипка), Оливер Эрлих (виолончель), Аге Юурикас (рояль) и Хумай Хаджизаде (альт). Билет - 8 евро.
Суббота, 4 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет. Информация: тел. 5382 7060, Реэт Калдур.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 18.00 - "Aavik Duo": Ханс Кристиан Аавик (скрипка), Каролина Аавик (рояль). В программе: Рандалу, Шуберт, Энеску. Билет - 13-17 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Must-valge luksus hõbedas" / "Черно-белая роскошь в серебре", модное шоу Майи Луллу.
Воскресенье, 5 ноября
* В Иллукаской церкви в 15.00 - концерт в День поминовения: Инга и Тоомас Лунге. Билеты-пожертвование (8 евро) в продаже за час до начала концерта на месте. Доходы от билетов пойдут на благоустройство церкви Иллука.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Kui ma veel noor ja jumal olin" / "Когда я был молод и чувствовал себя богом", постановка 14-го потока "Koolitantsu Kompanii". Билет - 15-17 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Prime Orchestra": "Rock sympho show". Билет - 41,80-63,40 евро.
Понедельник, 6 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 15.00 - "Kui ma veel noor ja jumal olin" / "Когда я был молод и чувствовал себя богом", постановка 14-го потока "Koolitantsu Kompanii". Билет - 15-17 евро.
* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - открытие передвижной выставки 17 фотографов "Üksildus ei küsi vanust" / "Одиночество возраста на спрашивает".
Вторник, 7 ноября
* В Кохтла-Ярве в кафе "Croissant" (Ярвекюла теэ, 79a) в рамках "Pimedate Ööde Filmifestival" - кинофестиваль "KinoFF": 14.00 - детский мультимедийный день, 15.30 - программа короткометражных фильмов "Möödunud päevad" / "Минувшие дни", 17.30 - документальный фильм "Malevitš" / "Малевич".
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - концерт-презентация диска "Kiriküüt" ансамбля "Rüüt".
Среда, 8 ноября
* В Йыхви в Кесклиннаской школе в 10.00 в рамках "Pimedate Ööde Filmifestival" - кинофестиваль "KinoFF": детский мультимедийный день.
Четверг, 9 ноября
* В кафе "Koht37" в атриуме Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - "Elust läbi lenneldes" / "Пролетая через жизнь", концерт-презентация юбилейного альбома Иви Раус. Билет - 7 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт группы "Нэнси". Билет - 23-49 евро.
СПОРТ
Четверг, 2 ноября
* На Кивиылиском стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".
Пятница, 3 ноября
* В Нарвском стрелковом тире в 15.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия; день первый.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - ФК "Joker" (Раазику).
Суббота, 4 ноября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into" по русским шашкам.
* В Йыхвиском спортхолле в 10.30 - день обучения гимнастов-любителей.
* В Нарвском стрелковом тире в 11.00 - открытый чемпионат Ида-Вирумаа по стрельбе из пневматического оружия; день второй.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Gryzzlyz Must" (Таллинн).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 18.00 - турнир по боксу "Ringi gladiaatorid" / "Гладиаторы ринга". Билет - 10-40 евро.
Воскресенье, 5 ноября
* В Йыхвиском спортхолле в 14.00 - фестиваль гимнастов-любителей.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
РАЗНОЕ
Четверг, 2 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастер-класс для детей (с 11 лет). Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
Суббота, 4 ноября
* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 11.00 - изготовление свечей.
Среда, 8 ноября
* В Люганузе на церковной горке в 14.00 - торжественное открытие мемориала Отто Вильгельма Мазинга.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия для взрослых. Информация: тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - клуб общения на эстонском языке.
Четверг, 9 ноября
* B Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастер-класс для детей (с 11 лет). Информация: тел. 5382 7060, Герри Оргма.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - инфочас врача и обсуждение темы "Здоровье и скрининговые обследования". Информация по тел. 5907 4760, Ольга Карп.
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