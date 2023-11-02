ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы относитесь к риску закрытия сельских гимназий?

Мы не занимали чью-либо сторону, но наше пожелание заключалось в том, что в первую очередь следует непременно прислушаться к мнению молодых людей и спросить их, где бы они хотели учиться. Среда обучения все же должна быть современной. Конечно, мы поддерживаем то, чтобы ида-вируская молодежь получала крепкое и качественное образование на эстонском языке. Но мы исходим все же из потребностей молодежи, чтобы им предлагались наилучшие возможности.