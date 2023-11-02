ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы относитесь к риску закрытия сельских гимназий?

Вирумааское общество эстонского образования, которое в свое время было создано из-за опасений, что в Кохтла-Ярве государственная гимназия не будет эстоноязычной, обсудило будущее образования в Ийзаку и Тойла, где гимназическая ступень может исчезнуть.
Председатель Вирумааского общества эстонского образования Маре РООЗИЛЕХТ:
- Цель нашей встречи заключалась в том, чтобы внести ясность в этот процесс и выслушать разные стороны: Министерство образования и науки, представителей самоуправлений, директоров школ.
Мы не занимали чью-либо сторону, но наше пожелание заключалось в том, что в первую очередь следует непременно прислушаться к мнению молодых людей и спросить их, где бы они хотели учиться. Среда обучения все же должна быть современной. Конечно, мы поддерживаем то, чтобы ида-вируская молодежь получала крепкое и качественное образование на эстонском языке. Но мы исходим все же из потребностей молодежи, чтобы им предлагались наилучшие возможности.